국힘 ‘영수회담’ 요구에 李 대통령 “유용할 때 만나야” 사실상 거절

“하지도 않은 말 지어내 정쟁 수단으로 써”

이미지 확대 이재명 대통령, 신년 기자회견 발언 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 21일 국민의힘의 영수회담 요구에 대해 “지금은 여야 간 대화가 우선”며 사실상 거절의 뜻을 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 장동혁 국민의힘 대표와의 1대일 단독 회담 요구에 응할 생각이 있는지 묻는 말에 “야당과의 소통과 대화는 중요하다”면서도 “필요하고 유용할 때 만나야 한다”며 이같이 말했다.이 대통령은 “계속 (야당을) 만나긴 해야겠지만, 제가 개별 정당과 직접 대화나 ‘직거래’를 하면 여야 관계나 국회는 어떻게 되겠느냐”고 선을 그었다.이어 “(여야가) 충분히 대화하고, 그 후에도 추가로 돌파구가 필요하거나 대통령의 정치적 결단이 필요하면 그때 만나는 게 맞다”고 부연했다.이 대통령은 또한 “제가 하지도 않은 말을 지어내서 정쟁을 위한 수단으로 쓰는 분들도 있다”고 지적했다.앞서 국민의힘은 장 대표의 단식 이틀째인 지난 16일 이 대통령에게 ‘통일교 게이트 특검’과 ‘뇌물 공천 특검’ 수용, 더불어민주당이 추진하는 2차 종합특검법에 대한 거부권 행사 등 국정 기조 전환과 여야 단독 영수회담을 요구했다.장 대표는 이날로 단식 7일째를 맞았으며, 국민의힘은 장 대표의 건강 상태가 위중해졌다면서 긴급 의원총회를 소집했다.김소라 기자