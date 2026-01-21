[속보] 李대통령 “北, 핵 포기하겠나…현 상태 중단이 모두에 이익”

이미지 확대 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 2026.1.21. 연합뉴스

이재명 대통령이 북한 비핵화의 이상과 현실 사이에서 ‘실용적 접근’이 필요하다고 강조했다. 북한의 핵 포기를 기다리기보다 핵 물질 생산 중단을 우선 협상하고, 이후 단계적으로 군축과 비핵화로 나아가자는 제안이다.이 대통령은 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 “북한이 핵을 포기하겠느냐. 그것은 엄연한 현실”이라며 “이상적으로는 한반도 비핵화가 가장 바람직하지만, 엄연한 현실과 바람직한 이상은 쉽게 공존하기 어렵다”고 말했다.그는 “북한은 체제 유지를 위해 핵 보유국으로 공식 인정받기를 갈망하고 있다”며 “지금까지 전략은 기다려보자, 견디자는 것이었지만 결과는 어떻게 됐느냐. 핵무기가 계속 늘어나고 있다”고 지적했다.이 대통령에 따르면 북한은 현재 1년에 핵무기 10~20개를 만들 수 있는 핵물질을 계속 생산하고 있으며, 대륙간탄도미사일(ICBM) 기술도 계속 개선하고 있다.이 대통령은 언젠가 북한이 체제 유지에 필요한 핵무기와 전 세계를 위협할 ICBM 기술을 모두 확보하면 핵무기가 넘칠 것이라고 경고했다. 그렇게 되면 핵무기가 해외로 유출돼 전 세계가 위험에 처할 수 있다는 설명이다.이어 “이렇게 놔둔 게 과연 바람직한가”라며 “결국 실용적으로 접근하자는 게 내 생각”이라고 밝혔다.이 대통령은 “현실을 인정하되 이상을 포기하지는 말자”며 단계적 접근법을 제시했다. 북한이 더 이상 핵 물질을 생산하거나 해외로 반출하지 않고, ICBM 기술을 개발하지 않게 하는 것만으로도 모두에게 이익이라는 설명이다.그는 “현재 상태를 중단시키는 것도 이익이다. 아무도 손해 보지 않는다”며 이 같은 내용을 도널드 트럼프 미국 대통령에게도 시진핑 중국 국가주석에게도 전했다고 밝혔다.구체적인 로드맵도 제시했다. 1단계로 핵 물질 생산과 ICBM 개발 중단 협상을 하고, 다음 단계에서 핵 군축 협상을 진행한 뒤, 장기적으로 비핵화를 향해 나아가자는 것이다.일각의 ‘비핵화 포기’ 논란에 대해서는 “모든 문제를 실용적으로 접근하자는 것”이라며 “상대가 받아들일 수 있는 방법으로 실제 도움이 되는 길을 찾겠다”고 답했다.이 대통령은 “상대를 인정하고 쌍방이 받아들일 수 있는 방법을 찾자고 계속 설득하는 중”이라며 “효과가 있을지 모르겠지만, 대한민국 국민과 전 세계, 북측에도 도움 되는 실용적인 길을 찾겠다”고 강조했다.마지막으로 “대전제는 나라의 힘을 키우는 것”이라며 “안보, 국방, 외교 분야에서는 정략적 접근을 자제하고 힘을 모아가자”고 당부했다.김성은 기자