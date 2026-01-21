李 “고환율, 한두달 뒤 1400원 전후 예측”… 언급 직후 1460원대 후반 ‘급락’

“한국만의 현상은 아냐…日 비해 평가절하 덜 된 편”

“정책만으로 돌리긴 어려워…안정화 수단 지속 발굴”

장 초반 1481.3원으로 올랐다가 언급 직후 1460원대로

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진 질문을 받고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

이재명 대통령은 고환율 문제에 대해 “대한민국만의 정책으로 쉽게 원상으로 되돌리긴 어려운 상황”이라면서도 “당국에 의하면 한두 달 정도 지나면 1400원 전후로 떨어질 것이라고 예측한다”고 말했다.이 대통령은 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견 질의응답에서 나온 고환율 관련 질문에 “지속적으로 가능한 수단을 발굴하고 환율이 안정되도록 노력하겠다”며 이같이 설명했다.이 대통령은 현재의 고환율 상황에 대해 “일부에서는 ‘뉴노멀’이라고도 한다”면서 “대한민국만의 독특한 현상은 아니어서 대한민국만의 정책으로 쉽게 원상으로 되돌리긴 어려운 상황”이라고 전제했다.그러면서 “특별한 대책이 있으면 이미 했겠다. 정부가 할 수 있는 유용한 많은 정책을 시행하고 있다”고 언급했다.이 대통령은 일본과 비교하며 “원화 환율은 엔화 환율에 연동된 측면이 있다”면서 “일본에 비하면 우리는 평가절하가 덜 된 편”이라고 설명했다.이어 “일본 기준에 그대로 맞추면 아마 1600원 정도 돼야 하는데, 엔화의 달러 연동에 비하면 좀 견디고 있는 편이라고 봐주면 된다”고 덧붙였다.이날 이 대통령의 환율 안정 노력 언급 이후 서울 외환시장에서 원/달러 환율이 1460원대 후반까지 떨어졌다.미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 10시 40분 현재 전날 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)보다 8.0원 하락한 1470.1원이다.환율은 2.3원 오른 1480.4원으로 출발한 뒤 1481.3원까지 올랐으나, 이 대통령 발언 직후 1468.7원까지 급락했다.신진호 기자