李 “고환율, 한두달 뒤 1400원 전후 예측”… 언급 직후 1460원대 후반 ‘급락’

“한국만의 현상은 아냐…日 비해 평가절하 덜 된 편”
“정책만으로 돌리긴 어려워…안정화 수단 지속 발굴”
장 초반 1481.3원으로 올랐다가 언급 직후 1460원대로
이재명 대통령은 고환율 문제에 대해 “대한민국만의 정책으로 쉽게 원상으로 되돌리긴 어려운 상황”이라면서도 “당국에 의하면 한두 달 정도 지나면 1400원 전후로 떨어질 것이라고 예측한다”고 말했다.
이 대통령은 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견 질의응답에서 나온 고환율 관련 질문에 “지속적으로 가능한 수단을 발굴하고 환율이 안정되도록 노력하겠다”며 이같이 설명했다.
이 대통령은 현재의 고환율 상황에 대해 “일부에서는 ‘뉴노멀’이라고도 한다”면서 “대한민국만의 독특한 현상은 아니어서 대한민국만의 정책으로 쉽게 원상으로 되돌리긴 어려운 상황”이라고 전제했다.
그러면서 “특별한 대책이 있으면 이미 했겠다. 정부가 할 수 있는 유용한 많은 정책을 시행하고 있다”고 언급했다.
이 대통령은 일본과 비교하며 “원화 환율은 엔화 환율에 연동된 측면이 있다”면서 “일본에 비하면 우리는 평가절하가 덜 된 편”이라고 설명했다.
이어 “일본 기준에 그대로 맞추면 아마 1600원 정도 돼야 하는데, 엔화의 달러 연동에 비하면 좀 견디고 있는 편이라고 봐주면 된다”고 덧붙였다.
이날 이 대통령의 환율 안정 노력 언급 이후 서울 외환시장에서 원/달러 환율이 1460원대 후반까지 떨어졌다.
미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 10시 40분 현재 전날 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)보다 8.0원 하락한 1470.1원이다.
환율은 2.3원 오른 1480.4원으로 출발한 뒤 1481.3원까지 올랐으나, 이 대통령 발언 직후 1468.7원까지 급락했다.
신진호 기자
