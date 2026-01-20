정치 대통령 [속보] 李대통령 “민간인의 무인기 北 침투, 있을 수 없는 일” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/01/20/20260120500051 URL 복사 댓글 0 하승연 기자 수정 2026-01-20 10:17 입력 2026-01-20 10:17 이미지 확대 이재명 대통령, 국무회의 발언 이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.1.20 청와대통신사진기자단. 연합뉴스 [속보] 李대통령 “민간인의 무인기 北 침투, 있을 수 없는 일” [속보] 李대통령 “무인기, 국가기관 연관설도…철저 수사해 엄중 제재”하승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지