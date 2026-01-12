李대통령, 16일 여야 지도부 靑초청 오찬… 국힘은 참석 확답 안 해

7대 종단 지도자들과 간담회

“사이비 해산 국민도 동의할 것”

이미지 확대 靑 종교 지도자 초청 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 종교 지도자 초청 오찬 간담회에서 대한불교조계종 총무원장인 진우스님과 인사를 나누고 있다. 이날 오찬에는 진우스님과 천태종 총무원장 덕수스님, 태고종 총무원장 상진스님, 김정석 한국교회총연합 대표회장, 박승렬 한국기독교교회협의회 총무, 고경환 한국기독교총연합회 대표회장, 이용훈 마티아 한국천주교주교회의 의장, 정순택 베드로 서울대교구 대주교, 나상호 원불교 교정원장, 최종수 성균관장, 박인준 천도교 교령, 김령하 한국민족종교협의회 의장 등이 참석했다.

이재명 대통령은 오는 16일 청와대에 여야 지도부를 초청해 오찬 간담회를 가질 예정이다. 올해 첫 여야 지도부와의 만남으로 의제에 제한을 두지 않고 국정 전반에 대해 의견을 교환할 계획이다.김병욱 청와대 정무비서관은 12일 브리핑을 통해 이같이 밝히며 “이번 간담회는 새해를 맞아 국정 운영의 중요 방향을 공유하고 민생 회복과 국정 안정을 위한 협력 방안을 논의할 계획”이라고 했다.김 비서관은 “올해는 국민이 체감할 수 있는 구체적인 변화를 만들고 국가 대도약의 기반 구축에 국정 동력을 집중하겠다는 뜻을 밝히고 이에 대한 정치권의 협력을 당부할 예정”이라며 아울러 간담회 의제에 제한을 두지 않을 것이라고 설명했다.다만 국민의힘 측에서는 참석 여부를 아직 답하지 않았다고 김 비서관은 전했다. 김 비서관은 “간담회 전까지 인내심을 가지고 기다리겠다. 함께 할 수 있기를 기대한다”고 말했다. 개혁신당에서는 이준석 대표가 해외 공무로 불참하는 대신 천하람 원내대표가 참석한다. 다른 정당 대표와 원내대표는 모두 참석할 예정이라고 김 비서관은 밝혔다.앞서 이 대통령은 이날 청와대에서 7대 종단 지도자들을 초청해 오찬 간담회를 진행했다. 이 대통령은 통일교·신천지 등의 정교 유착 의혹과 관련 “참으로 어려운 주제지만 우리 사회에 끼치는 해악을 너무 오래 방치해 폐해가 매우 크다”고 말했다고 강유정 청와대 대변인이 전했다.종교 지도자들은 “통일교와 신천지 등 사이비 이단 종교로 인한 폐해가 심각하다”고 강조했다. 그러면서 “국가와 국민에 해악을 미치는 종교 단체의 해산은 국민들도 동의할 것”이라며 “문제가 되는 종교 재단의 자산으로 사이비 종교 피해자들을 구제하는 방안도 고민해달라”고 요청했다.이 대통령은 통일교 등의 정교 유착 의혹을 여러 차례 비판하며 종교 재단 해산 검토와 엄정한 수사 등을 지시한 바 있다. 아울러 종교 지도자들은 이 대통령이 혐중, 혐오 정서를 비판해 온 데 대해 “혐오와 단절하자는 제안에 많은 국민이 동의할 것”이라며 높이 평가했다고 강 대변인은 전했다.박기석 기자