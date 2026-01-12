“이재명 대통령 잘한다” 56.8%…두 달만에 최고치

이미지 확대 이재명 대통령, 다카이치 사나에 일본 총리와 비공식 약식회담 이재명 대통령이 23일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열린 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 다카이치 사나에 일본 총리와 비공식 약식 회담을 하고 있다. 2025.11.24 공동취재 제공.

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 56.8%로 집계됐다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 5~9일 전국 18세 이상 유권자 2530명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행을 ‘잘한다’고 평가한 응답은 56.8%로 전주 대비 2.7%포인트 상승했다. 이는 지난해 11월 첫째주 56.7%를 기록한 이후 두 달만에 최고치다.‘잘 못한다’는 평가는 37.8%로 3.6%포인트 하락했고, ‘잘 모름’은 5.3%였다.리얼미터는 “한중 정상회담의 성공적 개최와 코스피 사상 최고치 4600 돌파 등 경제·외교 분야 성과가 지지율 상승의 주요 요인”이라고 분석했다.지난 8∼9일 이틀간 전국 18세 이상 1006명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 47.8%, 국민의힘이 33.5%의 지지율을 보였다. 개혁신당 4.3%, 조국혁신당 2.6%, 진보당 1.6%, 무당층은 8.5%로 나타났다.대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±1.9%포인트, 정당 지지도 조사는 ±3.1%포인트다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.김유민 기자