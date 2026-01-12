“이재명 대통령 잘한다” 56.8%…두 달만에 최고치

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 56.8%로 집계됐다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 5~9일 전국 18세 이상 유권자 2530명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행을 ‘잘한다’고 평가한 응답은 56.8%로 전주 대비 2.7%포인트 상승했다. 이는 지난해 11월 첫째주 56.7%를 기록한 이후 두 달만에 최고치다.
‘잘 못한다’는 평가는 37.8%로 3.6%포인트 하락했고, ‘잘 모름’은 5.3%였다.
리얼미터는 “한중 정상회담의 성공적 개최와 코스피 사상 최고치 4600 돌파 등 경제·외교 분야 성과가 지지율 상승의 주요 요인”이라고 분석했다.
지난 8∼9일 이틀간 전국 18세 이상 1006명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 47.8%, 국민의힘이 33.5%의 지지율을 보였다. 개혁신당 4.3%, 조국혁신당 2.6%, 진보당 1.6%, 무당층은 8.5%로 나타났다.
대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±1.9%포인트, 정당 지지도 조사는 ±3.1%포인트다.
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
김유민 기자
