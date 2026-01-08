“저녁마다 李대통령과 1일 1팩” 金여사 말에… ‘중국인 멤버’ 차오루 반응은?

이미지 확대 이재명 대통령과 중국을 국민 방문한 김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱예술센터에서 열린 K뷰티 행사장에서 K팝 그룹 중국인 멤버 출신으로 현재 중국에서 왕훙(인플루언서)으로 활동하는 차오루의 얼굴에 화장품을 발라주고 있다. 2026.1.7 공동취재

이미지 확대 이재명 대통령과 중국을 국민 방문한 김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱예술센터에서 열린 K뷰티 행사장에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.7 공동취재

이미지 확대 이재명 대통령과 중국을 국민 방문한 김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱예술센터에서 열린 K뷰티 행사장에서 참석자와 셀카를 찍고 있다. 2026.1.7 공동취재

이미지 확대 이재명 대통령과 중국을 국민 방문한 김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱예술센터에서 열린 K뷰티 행사장에서 한 부스 관계자의 설명을 듣고 있다. 2026.1.7 연합뉴스

이미지 확대 중국 국빈 방문 공식 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일 상하이 푸둥공항 한국행 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 2026.1.7 연합뉴스

이재명 대통령과 함께 중국을 국빈 방문한 김혜경 여사가 K뷰티 행사장을 찾았다가 K팝 그룹 피에스타에서 중국인 멤버로 활동했던 차오루를 만나 “저희 남편 대통령도 퇴근하면 저희가 1일1팩을 한다. 팩이 진짜 가성비가 좋다”며 한국 화장품을 홍보했다.김 여사는 7일 상하이 푸싱예술센터에서 열린 ‘상하이 K뷰티 글로우 위크’ 행사장을 방문했다. 한국 화장품 브랜드 50여개사와 현지 바이어, 중국 왕훙(인플루언서) 등이 참석한 행사에서 김 여사는 현재 중국에서 인플루언서로 활동 중인 차오루의 즉석 인터뷰에 응했다.차오루는 “한국에서 대학교 나오고, 연예인 활동도 했다”며 “K팝 아이돌 그룹의 중국 멤버 출신”이라고 자신을 소개했다. 이어 “저 한국에서 군대도 나왔다. (MBC 예능) ‘진짜 사나이’에 나갔었다. 군대 나온 여자”라고 했다.이에 김 여사는 웃으면서 “그래서 제가 눈에 익었나 보다”라고 말했다.차오루는 ‘한국 화장품은 어떤 것을 써봤느냐’는 김 여사의 질문에 “한국에서 대학교를 다니면서 계속 한국 화장품을 썼다. 한국 화장품이 아시아 사람에게 잘 맞는다. 얇고 예민한 피부 타입이 비슷하다”며 “한국에서 일한 경험을 살려 중국 친구들에게 K뷰티를 많이 소개하고 있다. 중국 친구들이 K뷰티에 관심이 매우 많다”고 답했다.김 여사가 이 대통령과의 ‘1일 1팩’을 언급하며 가성비 좋은 한국 화장품으로 마스크팩을 꼽자 차오루는 “한국 팩 인기가 굉장히 많다. 새로운 제품 업그레이드를 많이 하니까 써도 써도 ‘화장품이 이 정도야?’라고 항상 놀라게 된다”고 말했다.김 여사는 또 이날 행사장에 마련된 팝업스토어를 둘러보며 립버터, 헤어에센스, 립앤치크 등을 체험했다. 김 여사는 일부 브랜드에 대해 “한국에서 봤다”, “지금 사용하고 있다”며 중국 진출을 모색하는 K뷰티 제품들에 반가워했다.김 여사는 주름 개선 제품 코너에선 “한 번 쓰면 좋아진다는 거냐, 그러면 약속”이라고 말하면서 해당 브랜드 직원과 새끼손가락을 걸어 보이는 등 화기애애한 분위기를 연출하기도 했다.탈모 제품 코너에선 제품 설명을 들은 뒤 “저도 앞머리가 빠져서 두피 관심이 정말 많다”고 토로한 뒤 제품을 직접 바른 것을 보여주는 직원의 머리카락을 직접 만져보며 “효과가 굉장히 좋다”고 말했다.한편 이재명 대통령은 3박 4일간의 중국 국빈 방문 일정을 마치고 7일 오후 서울공항을 통해 귀국했다.이 대통령은 이번 방중 기간 시진핑 중국 국가주석을 만나 한중 간 협력을 새로운 단계로 끌어올리자는데 공감대를 이뤘다. 서해 구조물 문제, 혐한·혐중 정서 이슈, 중국 정부의 ‘한한령’ 등 양국 간의 갈등 사안에 대해서도 해법 모색에 노력했다.이정수 기자