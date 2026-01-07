“中 서해구조물 정리될 것”

李대통령, 중국 순방 기자간담회

이미지 확대 이재명 대통령이 7일 중국 상하이 국제회의중심에서 열린 한중 벤처스타트업 서밋에서 발언하고 있다.

상하이 뉴스1

이미지 확대 7일 이재명 대통령이 한중 벤처스타트업 서밋 행사에서 가상현실(VR) 기기 ‘벤타X’를 체험하는 모습.

상하이 뉴스1

2026-01-08 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 7일 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 중국의 서해 잠정조치수역(PMZ) 인공구조물 설치 문제에 대해 “‘(PMZ) 중간을 정확히 그어버리자’고 (한중 당국 간) 실무적인 이야기를 하기로 했다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 상하이에서 열린 순방 기자간담회에서 최대 현안 중 하나였던 서해 구조물 문제와 관련해 “이 문제를 가지고 왜곡해서 ‘서해를 상납했다느니 이상한 주장을 하는 사람이 있다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 이어 “중국은 우리에게 ‘거기에 드론 물고기가 있는 것도 아니고 진짜 물고기를 양식하는 것이다. 양식장인데 뭐 그러느냐’라고 한다”며 “어쨌든 우리로서는 ‘왜 일방적으로 하느냐’고 문제 삼는 것”이라고 설명했다.이런 논란의 여지를 없애기 위해 공동 수역에 정확한 중간선을 긋자고 제안했다는 내용도 공개했다. 이 대통령은 “그 선에서 우리 쪽으로 넘어오는 것도 아니고 실제 그쪽 수역에 근접해 있는 공동 수역이니 깔끔하게 정리하자고 한 것”이라며 “문제 원인을 제거하기 위해 실무 협의를 하기로 했다”고 밝혔다.이 대통령은 또 “이번 방중은 생각보다 더 많은 진전이 있었다”며 또 다른 주요 현안인 한한령(한류 제한령)의 ‘점진적’ 개선과 혐중·혐한 정서 개선에 시 주석이 동의했다고 전했다.이 대통령은 특히 한한령에 대해 “점진적·단계적으로 질서 있게 잘 해결될 것”이라고 강조했다. 이 대통령은 “‘석 자 얼음이 한꺼번에 언 것도 아닌데 한꺼번에 다 녹겠나. 과일은 때가 되면 익어서 떨어진다’고 시 주석이 (정상회담에서) 말했는데 그게 정확한 표현 같다”고 전했다. 서로를 이해해 줄 필요가 있다고 한 이 대통령은 “실무부서에서 구체적 협의를 하라고 말씀하셨기에 실제 협의가 이뤄질 것”이라고 했다.이 대통령은 시 주석과 공감대를 형성한 혐중·혐한 정서 해소와 관련해 “무슨 부정선거를 중국이 어쩌고 저쩌고, 이런 정신 나간 소리를 해서 감정을 상하게 하면 되겠느냐. 근거도 없고 불필요하다”고 강하게 비판했다. 또 “쿠팡의 범죄 행위자가 중국 사람인데 어쩌라는 거냐”라면서 “일본 사람이면 그때부터 일본 사람 미워할 건가. 쿠팡에 미국 사람 있으면 미국을 무지하게 미워해야 하는데 그건 왜 안 하나. 아무런 근거 없는 이야기”라고 지적했다.또 “혐중·혐한 이런 게 국민 경제에 엄청 피해를 주는데 무슨 도움이 되나. 손해는 국민이 봤다”고 했다. 이 대통령은 “중국 측에도 ‘대한민국에서 혐중 선동을 하는 근거가 최소화돼야 한다. 증표가 필요하다’고 이야기했고 그것이 문화 콘텐츠 진출 제한 (완화) 같은 것”이라고 설명했다.이 대통령은 대북 정책과 관련해 시 주석에게 중국에 중재 역할을 부탁했고 시 주석은 ‘인내심’을 강조했다고 전했다. 이 대통령은 “우리는 (북한과) 모든 통로가 막혔다. 신뢰가 완전 제로일 뿐 아니라 적대감만 있다. 노력하지만 현재는 완전히 차단된 상태라서 소통 자체가 안 되니 중국이 평화의 중재자 역할을 해 주면 좋겠다”고 말했다고 전했다. 이에 시 주석은 “지금까지 노력을 평가하고 인내심을 가질 필요가 있다”고 답했다고 한다.이 대통령은 중국과 일본의 갈등과 관련해 “지금은 우리가 할 수 있는 게 매우 제한적인 것으로 보인다”며 “때가 되고 상황이 되면 할 수 있는 역할을 찾아보겠다”고 말했다.이 대통령은 시 주석의 “역사의 올바른 편에 서고 올바른 전략적 선택을 해야 한다”는 한중 정상회담 발언에 대해선 “공자 말씀으로 들었다”며 “특별히 반응할 필요를 못 느꼈다”고 했다. 일각에선 시 주석의 이 발언을 미중·중일 갈등에서 중국 편에 서라는 뜻으로 해석하고 있다.이 대통령은 “각 국가의 핵심적 이익이나 중대 관심사에 대해서 당연히 존중해야 한다”며 “대한민국의 핵심 이익은 당연히 존중받아야 한다. (우리 측이 추진하는) 핵추진잠수함 문제가 그런 것 아니겠나”라고 했다.이 대통령과 시 주석의 관계도 좀더 돈독해진 것으로 전해졌다. 이 대통령은 “정상 간 1년에 한 번 정도는 보면 좋겠다고 이야기했더니 (시 주석은) 좋은 생각이라고 했다”고 밝혔다.상하이 김진아·서울 박기석 기자