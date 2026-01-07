정치 대통령 [포토] ‘상하이 임시정부 청사 방문’ 이 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/01/07/20260107800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-07 17:12 입력 2026-01-07 17:12 1/ 7 이미지 확대 이재명 대통령, 상하이 임시정부 청사 방문이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일 중국 상하이 대한민국 임시정부 청사를 방문해 건물을 둘러보고 있다. 2026.1.7 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 상하이 임시정부 청사 방문이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일 중국 상하이 대한민국 임시정부 청사를 방문해 관계자의 설명을 듣고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 상해 임시정부 방문이재명 대통령이 7일 중국 상하이 대한민국 임시정부 청사에서 열린 청사 건립 100주년 기념식을 마친 뒤 참석자들과 건물을 둘러보고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 상해 임시정부 방문이재명 대통령이 7일 중국 상하이 대한민국 임시정부 청사에서 열린 청사 건립 100주년 기념식을 마친 뒤 참석자들과 건물을 둘러보고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 상해 임시정부 방문이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일 중국 상하이 대한민국 임시정부 청사에서 열린 청사 건립 100주년 기념식을 마친 뒤 독립유공자 후손들과 기념촬영을 기다리고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 상해 임시정부 방문이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일 중국 상하이 대한민국 임시정부 청사에서 열린 청사 건립 100주년 기념식을 마친 뒤 독립유공자 후손들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 임시정부 청사 건립 100주년 기념식 발언이재명 대통령이 7일 중국 상하이 대한민국 임시정부 청사에서 열린 청사 건립 100주년 기념식에서 발언하고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일 중국 상하이 대한민국 임시정부 청사를 방문해 건물을 둘러보고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지