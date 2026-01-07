정치 대통령 [포토] 김혜경 여사의 ‘K뷰티 홍보’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/01/07/20260107800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-07 15:56 입력 2026-01-07 13:52 1/ 7 이미지 확대 김혜경 여사, 상하이 K뷰티 행사 참석이재명 대통령과 중국을 방문 중인 김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사에서 부스에 전시된 화장품을 직접 사용해 보고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사, 상하이 K뷰티 행사 참석이재명 대통령과 중국을 방문 중인 김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사에서 부스에 전시된 화장품을 직접 사용해 보고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사, 상하이 K뷰티 행사 참석이재명 대통령과 중국을 방문 중인 김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사에서 참석자 얼굴에 화장품을 발라주고 있다. 2026.1.7 공동취재 제공 이미지 확대 김혜경 여사, 상하이 K뷰티 행사 참석이재명 대통령과 중국을 방문 중인 김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사에서 참석자와 셀피 사진을 찍고 있다. 2026.1.7 공동취재 제공 이미지 확대 김혜경 여사, 상하이 K뷰티 행사 참석이재명 대통령과 중국을 방문 중인 김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사에서 부스를 살펴보고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사, 상하이 K뷰티 행사 참석이재명 대통령과 중국을 방문 중인 김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사에서 부스를 살펴보고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사, 상하이 K뷰티 행사 참석이재명 대통령과 중국을 방문 중인 김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사에서 왕홍 중국 인풀루언서와 이야기를 나누고 있다. 2026.1.7 연합뉴스 이재명 대통령과 중국을 방문 중인 김혜경 여사가 7일 상하이 푸싱아트센터에서 열린 K-뷰티행사에서 부스에 전시된 화장품을 직접 사용해 보고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지