李대통령 “한중 관계 서로 필요…자극하거나 배척할 필요 없어”

“이번 방중에서 생각보다 많은 진전”

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 7일(현지시간) “한중 관계는 서로에게 정말 필요한 관계로, 불필요하게 서로를 자극하거나 배척하거나 대립할 필요 없다”고 강조했다.이 대통령은 이날 중국 상하이에서 열린 동행 기자단과의 오찬 간담회 모두발언에서 “정부는 한중관계가 어느 한쪽으로 치우치거나 감정에 좌우되지 않도록 상호 존중하고, 각자 국익을 중심에 두는 원칙 위에서 관리할 생각”이라며 이같이 말했다.이 대통령은 “더 나은 환경을 만들 수 있는데 왜 불필요하게 근거 없는 사안을 만들어 갈등을 촉발하는지 이해가 안 된다”며 “앞으로는 서로 도움 되는 관계로 바꾸면 좋겠다”고 말했다.또 중국과 ‘경쟁적 협력, 협력적 경쟁’이 필요하다면서 “최근 문제 되는 공급망 협력, 한반도 평화와 역내 안정 문제에 대해 방문 기간 진지하고 책임 있는 대화가 이뤄졌다”고 전했다.이 대통령은 “이번 방중은 생각보다 더 많은 진전이 있었던 것 같다”며 “교감도 많이 이뤄졌고, 대립할 수 있는 사안들에 대해서도 원만하게 해소할 수 있는 길을 찾아냈던 것 같다”고 덧붙였다.김소라 기자