[포토] 김혜경 여사, 靑 이전 첫 공개행보 ‘배식봉사’

1 / 6 이미지 확대 김혜경 여사가 30일 서울 종로장애인복지관에서 배식 봉사를 하고 있다. 2025.12.30

청와대 제공

청와대 제공

청와대 제공

이미지 확대 김혜경 여사가 30일 서울 종로장애인복지관을 방문해 배식 봉사에 앞서 황혜경 푸르메재단 설립자와 인사하고 있다. 2025.12.30.

청와대 제공

청와대 제공

청와대 제공

김혜경 여사가 청와대 이전 후 첫 공개 행보로 장애인복지관 배식 봉사에 나섰다.전은수 청와대 부대변인에 따르면 김 여사는 30일 오전 서울 종로구에 위치한 종로장애인복지관을 방문했다.김 여사는 성인 발달장애인의 낮 활동 지원 현황과 현장의 애로사항을 청취하며 시설 관계자들의 노고를 격려했다.김 여사는 “청와대 이전으로 종로구 주민이 될 예정인데, 복지관과 아주 가까운 거리에 있어 가장 먼저 여러분을 만나러 왔다”고 말했다.이어 “장애인의 일자리는 출퇴근을 하게 되면서 매일 갈 곳이 생기고, 사람들과 소통할 수 있다는 점에서 의미가 크다”며 “장애인들이 지역사회 안에서 자립하고 역량을 펼칠 수 있도록 지속적으로 관심을 갖고 노력하겠다”고 약속했다.김 여사는 장애인들이 직업 교육을 받고 있는 직업능력개발실 등 복지관 시설을 돌아본 뒤 직접 배식 봉사에도 참여했다. 잡곡밥과 시락된장국, 삼겹살보쌈, 메밀막국수 등 한식 메뉴를 이용자들에게 전했다.김 여사는 “장애인이 지역사회 안에서 보다 온전한 일상의 삶을 살아갈 수 있도록 여건을 만들어 나가는 것이 중요하다”며 “장애인 삶의 질 향상과 기본적 권리 보호를 위해 계속해서 힘쓰겠다”고 말했다.온라인뉴스부