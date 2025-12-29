[포토] ‘청와대 첫 출근’ 이재명 대통령

1 / 10 이미지 확대 이재명 대통령, 청와대 첫 출근 이재명 대통령이 29일 용산 대통령실 이전 후 청와대로 첫 출근을 하고 있다. 2025.12.29 청와대 제공

이미지 확대 청와대 본관 향하는 이재명 대통령 출근 차량 이재명 대통령이 탑승한 차량이 29일 청와대 대정원을 지나 본관으로 향하고 있다. 대통령의 청와대 복귀는 2022년 5월 이후 3년 7개월 만이다. 2025.12.29 연합뉴스

이재명 대통령이 29일 용산 대통령실 이전 후 청와대로 첫 출근을 하고 있다.온라인뉴스부