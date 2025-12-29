李대통령, 청와대 첫 출근… “이재명 만세” 태극기 든 지지자들 [포착]

文 퇴임 후 1330일 만에 청와대 복귀
이재명 대통령이 29일 청와대로 처음 출근했다. 2022년 5월 윤석열 전 대통령이 청와대를 떠난 지 약 3년 7개월 만의 청와대 복귀다.
이 대통령은 이날 오전 9시 13분쯤 대통령 전용차를 타고 청와대 정문을 통과했다.
이 대통령의 집무 개시에 맞춰 청와대에는 봉화기가 게양됐다. 봉황기는 우리나라 행정수반의 상징으로, 대통령 집무실이 있는 곳에 상시 게양된다.
정문 앞에서 이 대통령을 기다리던 지지자 수십명은 “이재명 만세”, “대통령 파이팅” 등을 연호했다. 일부 참석자는 태극기와 더불어민주당 깃발을 흔들었다.
대통령의 청와대 출근은 문재인 전 대통령 퇴임일인 2022년 5월 9일로부터 1330일 만이다. 윤 전 대통령은 취임 첫날인 2022년 5월 10일 청와대를 떠나 곧바로 용산 청사로 출근했다.
이 대통령은 취임 직후부터 청와대 복귀를 준비했고, 지난 9일 본격적으로 업무시설 이사를 시작해 약 3주 만에 마무리했다.
이 대통령은 이날 출근 뒤 청와대 본관에서 참모들과 티타임을 한다. 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장 등을 포함한 수석들이 참석한다.
이후 이 대통령은 청와대 국가위기관리센터를 방문해 안보 상황 등을 점검할 예정이다.
이정수 기자
이재명 대통령이 29일 청와대로 처음 출근했다. 2022년 5월 윤석열 전 대통령이 청와대를 떠난 지 약 3년 7개월 만의 청와대 복귀다.
이 대통령은 이날 오전 9시 13분쯤 대통령 전용차를 타고 청와대 정문을 통과했다.
이 대통령의 집무 개시에 맞춰 청와대에는 봉화기가 게양됐다. 봉황기는 우리나라 행정수반의 상징으로, 대통령 집무실이 있는 곳에 상시 게양된다.
정문 앞에서 이 대통령을 기다리던 지지자 수십명은 “이재명 만세”, “대통령 파이팅” 등을 연호했다. 일부 참석자는 태극기와 더불어민주당 깃발을 흔들었다.
대통령의 청와대 출근은 문재인 전 대통령 퇴임일인 2022년 5월 9일로부터 1330일 만이다. 윤 전 대통령은 취임 첫날인 2022년 5월 10일 청와대를 떠나 곧바로 용산 청사로 출근했다.
이 대통령은 취임 직후부터 청와대 복귀를 준비했고, 지난 9일 본격적으로 업무시설 이사를 시작해 약 3주 만에 마무리했다.
이 대통령은 이날 출근 뒤 청와대 본관에서 참모들과 티타임을 한다. 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장 등을 포함한 수석들이 참석한다.
이후 이 대통령은 청와대 국가위기관리센터를 방문해 안보 상황 등을 점검할 예정이다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지