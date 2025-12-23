정치 대통령 [포토] 반찬 고르는 이재명 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2025/12/23/20251223500291 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-23 17:50 입력 2025-12-23 17:50 1/ 6 이미지 확대 이재명 대통령이 23일 해양수산부 청사에서 국무회의를 마친 뒤 부산 부산진구 부전시장을 찾아 반찬을 고르고 있다. 2025.12.23.대통령실 제공 이미지 확대 이재명 대통령이 23일 해양수산부 청사에서 국무회의를 마친 뒤 부산 부산진구 부전시장을 찾아 상인들과 이야기를 나누고 있다. 2025.12.23.대통령실 제공 이미지 확대 이재명 대통령이 23일 해양수산부 청사에서 국무회의를 마친 뒤 부산 부산진구 부전시장을 찾아 상인들과 이야기를 나누고 있다. 2025.12.23.대통령실 제공 이미지 확대 이재명 대통령이 23일 해양수산부 청사에서 국무회의를 마친 뒤 부산 부산진구 부전시장을 찾아 상인들과 이야기를 나누고 있다. 2025.12.23.대통령실 제공 이미지 확대 이재명 대통령이 23일 해양수산부 청사에서 국무회의를 마친 뒤 부산 부산진구 부전시장을 찾아 국무위원들과 오찬을 하고 있다. 2025.12.23.대통령실 제공 이미지 확대 이재명 대통령이 23일 해양수산부 청사에서 국무회의를 마친 뒤 부산 부산진구 부전시장을 찾아 국무위원들과 오찬을 하고 있다. 2025.12.23.대통령실 제공 이재명 대통령이 23일 해양수산부 청사에서 국무회의를 마친 뒤 부산 부산진구 부전시장을 찾아 반찬을 고르고 있다. 대통령실 제공 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지