李대통령, 이중근 대한노인회장과 악수 이재명 대통령이 22일 청와대 영빈관에서 주재한 대한노인회 초청 오찬에서 발언을 마친 뒤 대한노인회장인 이중근 부영그룹 회장과 악수하고 있다.

뉴스1

2025-12-23 5면

