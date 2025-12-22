정치 대통령 李대통령, 이중근 대한노인회장과 악수 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2025/12/23/20251223005003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-22 17:58 입력 2025-12-22 17:58 이미지 확대 李대통령, 이중근 대한노인회장과 악수 이재명 대통령이 22일 청와대 영빈관에서 주재한 대한노인회 초청 오찬에서 발언을 마친 뒤 대한노인회장인 이중근 부영그룹 회장과 악수하고 있다.뉴스1 이재명 대통령이 22일 청와대 영빈관에서 주재한 대한노인회 초청 오찬에서 발언을 마친 뒤 대한노인회장인 이중근 부영그룹 회장과 악수하고 있다. 뉴스1 2025-12-23 5면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지