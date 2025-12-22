정진석 “시민들 거리로 나온다” 만류…尹 “설득 말라”

이미지 확대 지난 4월 2일 오후 부산 해운대구 해운대백병원 장례식장에 차려진 장제원 전 국회의원 빈소에 정진석 대통령실 비서실장이 조문을 위해 방문하고 있다. 2025.4.2. 연합뉴스

정진석 전 대통령 비서실장이 12·3 비상계엄 당일 윤석열 전 대통령에게 계엄을 말렸으나 윤 전 대통령이 이를 거부했다고 증언했다.정 전 실장은 22일 서울중앙지법 형사합의32부(부장 류경진) 심리로 열린 이상민 전 행정안전부 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 속행 공판에 증인으로 출석했다.정 전 실장은 지난해 12월 3일 밤 9시 50분쯤 박종준 전 경호처장으로부터 비상계엄 소식을 알았다고 증언했다.그는 윤 전 대통령과 마주 앉아 “비상계엄을 발동하면 안 됩니다. 시민들이 거리로 쏟아져 나올 겁니다. 국민을 설득하기가 어렵습니다”라고 만류했다고 증언했다.그러자 윤 전 대통령은 “나는 결심이 섰으니 실장님은 더 이상 나서지 마십시오. 더 이상 설득하지 마십시오”라고 말했다고 전했다.정 전 실장은 “이 전 장관을 포함한 국무위원들이 윤 전 대통령을 말렸다”며 “김 전 장관을 제외하고 모든 장관이 계엄 조치를 만류하는 상황이었다“고 설명했다.정 전 실장은 대통령 집무실에서 만난 김 전 장관에게도 강하게 항의했다고 증언했다.그는 “김 전 장관에게 역사에 책임질 수 있냐고 언성을 높였다”며 “그러자 김 전 장관은 ‘해야지요’라고 말했다”고 했다.이날 증인으로 나온 신원식 전 국가안보실장도 비슷한 취지의 발언을 했다.신 전 실장은 비상계엄 당일 오후 10시쯤 “정 전 실장이 말렸고, 저와 수석들도 말렸는데 대통령께서 거절하고 내려갔다”고 밝혔다.신 전 실장은 당시 윤 전 대통령에 실망했다는 표현도 썼다.그는 “지난해 3월 안가 모임 때도 대통령께 (계엄을) 분명히 반대한다고 말했다”며 “그게 대통령과 경호처장이 술 먹는 과정에서 좀 일시적으로 나온 얘기라고 양해 말씀을 하셨기 때문에 믿었다. 그런데 실제로 계엄이 일어나 크게 실망했다”고 덧붙였다.문경근 기자