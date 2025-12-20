정치 대통령 [포토] 청와대 앞 초소 추가 배치 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2025/12/20/20251220800003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-20 17:14 입력 2025-12-20 17:14 1/ 3 이미지 확대 청와대 앞 초소 추가 배치20일 서울 종로구 청와대 앞에서 초소 시설을 실은 차량이 이동하고 있다. 대통령실은 이번 달 말까지 청와대 이주를 마칠 예정이다. 2025.12.20 연합뉴스 이미지 확대 청와대 앞 초소 추가 배치20일 서울 종로구 청와대 앞에서 초소 시설을 실은 차량이 이동하고 있다. 대통령실은 이번 달 말까지 청와대 이주를 마칠 예정이다. 2025.12.20 연합뉴스 이미지 확대 ‘청와대 재가동 준비 중’20일 서울 종로구 청와대 앞에서 관계자들이 크레인 등 차량으로 작업을 하고 있다. 대통령실은 이번 달 말까지 청와대 이주를 마칠 예정이다. 2025.12.20 연합뉴스 20일 서울 종로구 청와대 앞에서 초소 시설을 실은 차량이 이동하고 있다. 대통령실은 이번 달 말까지 청와대 이주를 마칠 예정이다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지