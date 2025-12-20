[포토] 청와대 앞 초소 추가 배치

1 / 3 이미지 확대 청와대 앞 초소 추가 배치 20일 서울 종로구 청와대 앞에서 초소 시설을 실은 차량이 이동하고 있다. 대통령실은 이번 달 말까지 청와대 이주를 마칠 예정이다. 2025.12.20 연합뉴스

20일 서울 종로구 청와대 앞에서 초소 시설을 실은 차량이 이동하고 있다.대통령실은 이번 달 말까지 청와대 이주를 마칠 예정이다.온라인뉴스부