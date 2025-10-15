정치 대통령 [포토] ‘K-게임 체험’ 이재명 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2025/10/15/20251015800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-15 13:49 입력 2025-10-15 13:43 1/ 4 이미지 확대 이재명 대통령, K-게임 체험이재명 대통령이 15일 국내 게임사 크래프톤의 게임ㆍ문화 플랫폼 서울 성동구 ‘펍지 성수’에서 AI기반 인생 시뮬레이션 게임 ‘인조이’를 체험하고 있다. 왼쪽은 김형준 인조이스튜디오 대표와 강훈식 대통령비서실장. 2025.10.15 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 게임체험하는 이재명 대통령이재명 대통령이 15일 국내 게임사 크래프톤의 게임ㆍ문화 플랫폼 서울 성동구 ‘펍지 성수’에서 AI기반 인생 시뮬레이션 게임 ‘인조이’를 체험하고 있다. 옆은 김형준 인조이스튜디오 대표. 2025.10.15 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 게임체험하는 이재명 대통령이재명 대통령이 15일 국내 게임사 크래프톤의 게임ㆍ문화 플랫폼 서울 성동구 ‘펍지 성수’에서 AI기반 인생 시뮬레이션 게임 ‘인조이’를 체험하고 있다. 뒤는 왼쪽부터 김형준 인조이스튜디오 대표, 강훈식 대통령비서실장, 최휘영 문화체육관광부 장관. 2025.10.15 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 게임체험하는 이재명 대통령이재명 대통령이 15일 국내 게임사 크래프톤의 게임ㆍ문화 플랫폼 서울 성동구 ‘펍지 성수’에서 AI기반 인생 시뮬레이션 게임 ‘인조이’를 체험하고 있다. 왼쪽은 김형준 인조이스튜디오 대표. 그 뒤는 강훈식 대통령비서실장과 최휘영 문화체육관광부 장관. 2025.10.15 대통령실통신사진기자단 이재명 대통령이 15일 국내 게임사 크래프톤의 게임ㆍ문화 플랫폼 서울 성동구 ‘펍지 성수’에서 AI기반 인생 시뮬레이션 게임 ‘인조이’를 체험하고 있다. 왼쪽은 김형준 인조이스튜디오 대표와 강훈식 대통령비서실장.온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지