李대통령, ‘세관 마약수사 외압 의혹’에 “성역 없이 엄정 수사”

이재명 대통령은 12일 ‘세관 마약 수사 외압 의혹’과 관련해 “지휘고하를 막론하고 성역 없이 독자적으로 엄정히 수사하라”고 지시했다.
이날 대통령실에 따르면 이 대통령은 해당 사건을 맡은 서울동부지검의 검경 합동수사팀을 향해 철저한 수사를 당부하면서 이처럼 언급했다.
이 대통령은 외압 의혹을 폭로한 백해룡 경정을 파견하는 등 수사팀을 보강하도록 했다. 수사 책임자인 임은정 서울동부지검장을 향해서는 필요할 경우 수사 검사를 추가하라고 지시하면서 “실체적 진실을 철저히 밝혀달라”고 강조했다.
세관 마약 수사 외압 의혹은 윤석열 정부 때 경찰이 인천세관 공무원들의 마약 밀수 범죄 연루 여부를 수사하던 중 당시 대통령실 등으로부터 외압이 행사됐다는 폭로가 나오며 불거졌다.
아울러 이 대통령은 국정감사와 관련해서는 전 부처에 “여야 구분 없이 적극적으로 협조하라”고 지시했다.
이 대통령은 이같이 말한 뒤 “시정 가능한 것은 즉시 조치하는 등 여야를 막론하고 국회의 지적을 적극 수용하라”고 당부했다고 대통령실이 전했다.
이 대통령은 또한 “타당한 지적이 있었음에도 이유 없이 방치하는 경우 엄중히 문책하겠다”며 “전년도 국감 지적 사항을 조치하지 않은 경우도 예외 없이 책임을 묻겠다”고 경고했다.
