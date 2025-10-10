국정자원 복구 현장 찾은 李대통령 “자부심 갖고 일해달라”

연차 도중 ‘사안 중요성’ 감안해 방문 결정

피해 상황 점검하고 복구 상황 보고받아

“복구 인력 안전한 근무 환경 마련” 지시

이미지 확대 화재 발생한 전산실 살펴보는 이재명 대통령 이재명 대통령이 10일 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장을 찾아 전산실을 살펴보고 있다.

대통령실 제공

이재명 대통령이 10일 오전 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원의 화재 피해 복구 현장을 찾아 피해 상황을 점검하고 복구 인력을 격려했다.이 대통령은 이날 현장을 방문해 화재 구역 배터리를 모아 둔 냉각 침수조를 둘러본 뒤 화재가 발생한 5층 전산실을 찾아 피해 상황을 점검했다. 이 대통령은 이 자리에서 발화 요인에 대해 구체적으로 묻고 적재 방식에 대한 문제점은 없는지 등을 확인했다고 김남준 대통령실 대변인이 전했다.이어 이 대통령은 간담회를 열고 윤호중 행정안전부 장관으로부터 복구 진행 상황과 향후 조치 계획 등을 보고 받았다. 국민 생활에 영향이 큰 주요 서비스의 신속한 복구 계획을 논의하고, 실무자들이 현장에서 느끼는 고충과 의견을 청취했다.특히 이 대통령은 비상근무 중인 행안부와 복구업체 직원들이 신체적·정신적 위험에 노출되지 않도록 안전한 근무 환경을 마련해 줄 것을 지시했다.이 대통령은 “이제 전산 데이터는 국가 운영의 핵심이라는 걸 온 국민이 느끼게 됐다”며 “자부심을 갖고 일해달라“고 격려했다. 현장 근무자들은 “명절 휴가도 반납한 채 밤낮으로 복구에 매진하고 있지만 기술적인 문제와 피로 누적 등 현실적 어려움도 크다”면서도 “사명감을 갖고 최선을 다하겠다”고 말했다.이 대통령은 “국가 전산 자원의 중요도는 국방에 비견할 만하다“며 “다시는 이런 일이 발생하지 않게 신속한 복구와 확고한 재발 방지 대책이 중요하다”고 강조했다. 이어 “무엇보다 복구가 가장 중요하다”며 “예산이나 인력을 사용하는 데 효율적이고 신속하게 해달라”고 당부했다.이 대통령은 추석 연휴 직후인 이날 연차를 냈으나, 사안의 중요성과 복구 인력의 격려 필요성 등을 고려해 휴가 도중 방문을 결정했다고 김 대변인은 설명했다.박기석 기자