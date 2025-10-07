한복 입고 ‘손하트’ 李 대통령 “손가락질 받더라도 무엇이든 마다하지 않겠다”

이 대통령 부부, ‘한복 차림’ 명절 인사

“명절 맞아 대통령 책무 되새겨”

이미지 확대 추석 메시지 전하는 이재명 대통령과 김혜경 여사 대통령실은 이재명 대통령과 김혜경 여사가 한복 차림으로 명절 인사를 하는 모습을 7일 소셜미디어(SNS)에 공개했다. 2025.10.7 이재명 대통령 SNS

이미지 확대 추석 메시지 전하는 이재명 대통령과 김혜경 여사 대통령실은 이재명 대통령과 김혜경 여사가 한복 차림으로 명절 인사를 하는 모습을 7일 소셜미디어(SNS)에 공개했다. 2025.10.7 이재명 대통령 SNS

이미지 확대 추석 메시지 전하는 이재명 대통령과 김혜경 여사 대통령실은 이재명 대통령과 김혜경 여사가 한복 차림으로 명절 인사를 하는 모습을 7일 소셜미디어(SNS)에 공개했다. 2025.10.7 이재명 대통령 SNS

이미지 확대 추석 메시지 전하는 이재명 대통령과 김혜경 여사 대통령실은 이재명 대통령과 김혜경 여사가 한복 차림으로 명절 인사를 하는 모습을 7일 소셜미디어(SNS)에 공개했다. 2025.10.7 이재명 대통령 SNS

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 김혜경 여사와 함께 한복 차림으로 명절 인사를 하는 모습을 7일 소셜미디어(SNS)에 공개했다. 한복을 입고 ‘손하트’를 해보인 이 대통령은 “손가락질과 오해를 감수하더라도 국민의 삶을 위해 무엇이든 마다하지 않겠다”는 다짐을 밝혔다.이 대통령은 이날 인스타그램과 엑스(X)에 김 여사와 함께 한복을 입은 사진 5장을 공개했다.사진 속 이 대통령과 김 여사는 ‘손하트’를 하며 활짝 웃고 허리를 숙여 인사했다. 나란히 선 채 이 대통령이 김 여사를 바라보며 웃는 모습도 담겼다.이 대통령은 사진과 함께 “명절의 즐거움을 온전히 누리기에는 민생의 현실이 결코 녹록지 않다”며 명절 인사를 전했다.이 대통령은 “각자의 자리에서, 각기 다른 환경과 상황을 마주하며 살아가는 국민 여러분을 세심히 살피는 것이 대통령의 가장 큰 책무임을 명절을 맞아 다시금 새겨본다”고 말했다.이어 “그럼에도 사랑하는 이들과 서로를 응원하고 희망을 이야기할 수 있었으면, 그럼에도 웃으며 함께 용기를 나누는 시간이었으면 좋겠다”는 마음을 전했다.이 대통령은 “때로는 간과 쓸개를 다 내어주고 손가락질과 오해를 감수하더라도 국민의 삶에 한 줌이라도 보탬이 될 수 있다면 무엇이든 마다하지 않겠다는 각오로 임하고 있다”고 강조했다.이어 “국민 여러분의 오늘과 민생의 내일을 더 낮은 마음으로, 더 세밀히 챙길 것을 다시 한번 약속드린다”고 덧붙였다.김소라 기자