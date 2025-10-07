한복 입고 ‘손하트’ 李 대통령 “손가락질 받더라도 무엇이든 마다하지 않겠다”

이 대통령 부부, ‘한복 차림’ 명절 인사
“명절 맞아 대통령 책무 되새겨”
이재명 대통령이 김혜경 여사와 함께 한복 차림으로 명절 인사를 하는 모습을 7일 소셜미디어(SNS)에 공개했다. 한복을 입고 ‘손하트’를 해보인 이 대통령은 “손가락질과 오해를 감수하더라도 국민의 삶을 위해 무엇이든 마다하지 않겠다”는 다짐을 밝혔다.
이 대통령은 이날 인스타그램과 엑스(X)에 김 여사와 함께 한복을 입은 사진 5장을 공개했다.
사진 속 이 대통령과 김 여사는 ‘손하트’를 하며 활짝 웃고 허리를 숙여 인사했다. 나란히 선 채 이 대통령이 김 여사를 바라보며 웃는 모습도 담겼다.
이 대통령은 사진과 함께 “명절의 즐거움을 온전히 누리기에는 민생의 현실이 결코 녹록지 않다”며 명절 인사를 전했다.
이 대통령은 “각자의 자리에서, 각기 다른 환경과 상황을 마주하며 살아가는 국민 여러분을 세심히 살피는 것이 대통령의 가장 큰 책무임을 명절을 맞아 다시금 새겨본다”고 말했다.
이어 “그럼에도 사랑하는 이들과 서로를 응원하고 희망을 이야기할 수 있었으면, 그럼에도 웃으며 함께 용기를 나누는 시간이었으면 좋겠다”는 마음을 전했다.
이 대통령은 “때로는 간과 쓸개를 다 내어주고 손가락질과 오해를 감수하더라도 국민의 삶에 한 줌이라도 보탬이 될 수 있다면 무엇이든 마다하지 않겠다는 각오로 임하고 있다”고 강조했다.
이어 “국민 여러분의 오늘과 민생의 내일을 더 낮은 마음으로, 더 세밀히 챙길 것을 다시 한번 약속드린다”고 덧붙였다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지