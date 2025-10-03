李대통령 “재외국민 약 올리나… 투표 쉽게 해야”

‘세계 한인의 날’ 기념식 참석해
재외국민 투표 강화·개선 약속
“중국인 무비자 입국 혐오 많아져
국익 훼손 자해행위… 대책 마련을”
이재명 대통령은 2일 “가까운 곳에서 대한민국 국민으로서의 주권을 쉽게 행사할 수 있는 조치를 최대한 신속하게 강구하도록 하겠다”며 재외동포 투표권 확대를 약속했다.
이 대통령은 이날 서울 그랜드 워커힐 호텔에서 열린 제19회 ‘세계 한인의 날’ 기념식에 참석해 “매우 아름다운 이야기이긴 하지만 ‘비행기 타고 3시간 가서 투표했다’, ‘1박 2일 투표 신청하고 투표하느라 엄청나게 돈 들었다’ 이런 인증샷 올리는 일, 아름다운 일이긴 하지만”이라며 이같이 말했다.
이 대통령은 “국내에서 열심히 노력하긴 하겠지만 여기에도 많은 이견들이 있다”며 “우편 투표 제도나 정말 간이하게 투표할 수 있는 제도, 그리고 인력 부족으로 몇 개 도시 어쩌면 몇 개 나라를 합쳐서 투표소 하나 만들어 놓고 투표를 하라는 건지 약을 올리는 건지 알 수 없는 이런 상황들을 해결하기 위해서는 지금 당장 많은 인력, 예산이 필요하다”고 했다.
이어 “임시 고용을 해서라도 투표를 최대한 쉽게 가까이에서 할 수 있게 하는 외에 다른 우편 투표 방법 등의 가능한 방법들을 도입해야 하는데 이 제도를 바꾸는 데 대해 많은 논란이 있는 게 사실”이라고 덧붙였다.
이 대통령이 재외국민 투표권을 강조한 것은 이날만이 아니다. 이 대통령은 해외 순방 때마다 동포 간담회를 열고 재외국민 투표권 강화를 약속했다.
한편 이 대통령은 이날 수석보좌관회의에서 중국인 단체 관광객에게 한시적 무비자 입국이 가능해진 것과 관련해 “최근 인종차별이나 혐오가 너무 많아지는 듯하다”고 지적했다. 이 대통령은 “국익과 국가 이미지를 훼손하는 백해무익한 자해행위를 추방해야 한다”며 “관계부처는 선동 행위를 단속하고 인종차별적인 혐오를 근절하기 위한 특단의 대책을 서둘러 마련하라”고 했다.
