“역대급” 李부부, 예능 출격…대통령의 냉장고 턴다

5일 방송…추석 명절 맞아 ‘K푸드 홍보’
“국민과 세계인이 좋아할 요리 선보여”
이재명 대통령 부부가 취임 후 처음으로 예능 프로그램에 출연한다.
2일 대통령실에 따르면 이 대통령과 부인 김혜경 여사는 연휴 기간인 5일 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’에 출연한다.
이 프로그램은 국내 유명 셰프들이 의뢰인의 냉장고에 든 재료로 15분 동안 요리하며 대결을 펼치는 형식이다.
이번 방송은 ‘K 냉장고를 부탁해’라는 주제의 추석 특집으로 특별 편성됐다.
JTBC는 예고편에서 “역대급 게스트가 온다”라며 이 대통령 부부의 방송 출연에 대한 기대감을 키웠다.
방송에서 이 대통령 부부는 ‘K푸드 전도사’를 자처하며, 한국의 제철 농수산물과 전통 추석 음식을 소개한다. 또한 평소 즐겨 먹는 한식과 한가위와 관련된 옛 추억 등을 공유할 계획이다.
대통령실은 “우리 국민뿐만 아니라 세계인이 좋아할 만한 요리를 선보일 것”이라며 “넷플릭스로도 세계에 방영되는 만큼 글로벌 시청자에게 음식을 통한 K컬처의 새로운 매력을 전달할 수 있을 것”이라고 말했다.
권윤희 기자
