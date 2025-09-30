정치 대통령 [포토] 김혜경 여사 이석증 진단 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2025/09/30/20250930800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-30 10:20 입력 2025-09-30 10:20 1/ 3 이미지 확대 김혜경 여사 이석증 진단이재명 대통령 주치의 박상민 교수가 30일 용산 대통령실에서 영부인 김혜경 여사 이석증 진단 관련 브리핑을 하고 있다. 박 교수는 전날 저녁 김 여사가 갑작스러운 어지럼증을 호소해 방문 진료한 결과 이석증임을 확인했다고 밝혔다. 2025.9.30 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사 이석증 진단이재명 대통령 주치의 박상민 교수가 30일 용산 대통령실에서 영부인 김혜경 여사 이석증 진단 관련 브리핑을 하고 있다. 박 교수는 전날 저녁 김 여사가 갑작스러운 어지럼증을 호소해 방문 진료한 결과 이석증임을 확인했다고 밝혔다. 2025.9.30 연합뉴스 이미지 확대 박상민 대통령 주치의 브리핑이재명 대통령 주치의 박상민 교수가 30일 용산 대통령실에서 김혜경 여사의 건강 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.9.30 연합뉴스 이재명 대통령 주치의 박상민 교수가 30일 용산 대통령실에서 영부인 김혜경 여사 이석증 진단 관련 브리핑을 하고 있다. 박 교수는 전날 저녁 김 여사가 갑작스러운 어지럼증을 호소해 방문 진료한 결과 이석증임을 확인했다고 밝혔다.온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지