李대통령, 경주 APEC 앞두고 “전 국민 대청소 운동” 제안

이미지 확대 유엔 총회에 참석하는 이재명 대통령이 22일 경기 성남 서울공항에서 김혜경 여사와 출국하며 인사하고 있다. 2025.09.22. 이재명

이재명 대통령은 다음달 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 전 국민이 ‘대청소 운동’에 동참해달라고 했다.이 대통령은 22일 페이스북을 통해 “오늘부터 내달 1일까지 10일간은 ‘대한민국 새 단장 주간’”이라고 밝혔다.이 대통령은 “추석 명절과 APEC 정상회의를 앞두고 새로운 대한민국, 깨끗한 국토에서 가족과 손님을 맞이하기 위해 마련된 전 국민 대청소 운동”이라며 “특히 생활 환경이 열악한 지역과 전통시장 주변에서는 지역 주민과 자원봉사자들이 함께 힘을 합쳐 집중적인 정화 활동을 펼칠 예정”이라고 말했다.이어 “아쉽게도 저는 유엔 총회 일정으로 인해 참석하지 못하지만 해외에서도 대한민국의 위상과 국격을 높이기 위해 최선을 다하겠다”며 “많은 분께서 동참해 주신다면 깨끗한 대한민국 땅을 만드는 데 큰 힘이 될 것”이라고 했다.그러면서 “대한민국 새 단장 주간을 통해 깨끗하고 쾌적한 국토를 조성하고 국민이 모두 자부심을 느낄 수 있는 나라를 함께 만들어 가길 기대한다”고 했다.한편 이 대통령은 제80차 유엔총회 참석을 위해 22일 미국 뉴욕으로 출국했다.이 대통령은 23일 유엔총회 기조연설에 나선다. 총 196개국 정상 중 일곱번째 순서로 연설한다.지난 비상계엄 사태를 딛고 민주주의와 평화 가치를 옹호하는 한국이 국제사회에 복귀했음을 밝힌다.문경근 기자