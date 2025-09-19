정치 대통령 [포토] ‘청년 의견 청취’ 이재명 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2025/09/19/20250919800005 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-19 15:34 입력 2025-09-19 15:29 1/ 7 이미지 확대 토크콘서트 참석자와 대화하는 이재명 대통령이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서 참석자와 대화하고 있다. 2025.09.19 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 청년들 의견 청취하는 이재명 대통령이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통?공감 토크콘서트에서 참석자 발언을 메모하며 듣고 있다. 2025.09.19 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 청년 토크콘서트 참석한 이재명 대통령이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통?공감 토크콘서트에서 발언하고 있다. 2025.09.19 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 청년 토크콘서트 참석한 이재명 대통령이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통?공감 토크콘서트에서 발언하고 있다. 2025.09.19 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 ‘할 말 있어요’, 발언권 요청하는 청년들19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 이재명 대통령과 2030 청년들의 소통?공감 토크콘서트에서 참석자들이 발언권을 얻기 위해 손을 들고 있다. 2025.09.19 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 ‘할 말 있어요’, 발언권 요청하는 청년들19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 이재명 대통령과 2030 청년들의 소통?공감 토크콘서트에서 참석자들이 발언권을 얻기 위해 손을 들고 있다. 2025.09.19 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 2030 청년 소통·공감 토크콘서트, 발언하는 이재명 대통령이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서 발언하고 있다. 2025.09.19 대통령실통신사진기자단 이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서 참석자와 대화하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지