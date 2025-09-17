정치 대통령 [포토] ‘휴머노이드 로봇과 악수’ 이재명 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2025/09/17/20250917800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-17 15:08 입력 2025-09-17 15:08 1/ 3 이미지 확대 휴머노이드 로봇과 악수하는 이재명 대통령이재명 대통령이 17일 경기도 성남시 스타트업 스퀘어에서 컵 쌓기 퍼포먼스를 선보인 휴머노이드 로봇과 악수를 하고 있다. 2025.9.17 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 휴머노이드 로봇 살펴보는 이재명 대통령이재명 대통령이 17일 경기도 성남시 스타트업 스퀘어에서 컵 쌓기 퍼포먼스를 선보인 휴머노이드 로봇을 살펴보고 있다. 2025.9.17 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 휴머노이드 로봇에게 엄지 들어 보이는 이재명 대통령이재명 대통령이 17일 경기도 성남시 스타트업 스퀘어에서 컵 쌓기 퍼포먼스를 선보인 휴머노이드 로봇에게 엄지손가락을 들어 보이고 있다. 2025.9.17 대통령실통신사진기자단 이재명 대통령이 17일 경기도 성남시 스타트업 스퀘어에서 컵 쌓기 퍼포먼스를 선보인 휴머노이드 로봇과 악수를 하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지