[포토] ‘청년 농업인이 생산한 꿀맛은?’

이재명 대통령은 16일 세종시의 청년 농부들을 만나 고충을 듣고 직접 과일 농사 체험을 했다.이 대통령은 이날 오후 하늘색 외투를 걸친 비교적 편한 차림으로 세종시 소재의 한 농원에서 ‘청년들의 기회와 희망, K-농업에서 펼치다’ 간담회를 열고 약 1시간가량 채소·과일·화훼 등 농업에 종사하는 청년 8명을 만났다.이 대통령은 “농업은 자립시켜 놓지 않으면 위기의 시기에 식량 자급률 부족으로 심각한 국가적 위기를 겪을 수 있어 보존해야 할 안보·전략 산업”이라며 “대한민국은 농업에 대한 정부 지원이 매우 적은 나라에 속한다. 많이 늘릴 때가 됐다”고 말했다.그는 “농촌이 쇠락의 상징 같았는데 요즘은 새로운 희망처럼 느껴질 때가 있다”며 “빈 밭에 태양광을 깔아 전기를 생산해 팔면 어떨까 생각이 든다”고 했다.이 대통령은 실제 농사를 지을 생각이 없더라도 농지 300평 이상이면 누구든 농민으로 등록해 공익직불금을 받을 수 있다는 얘기에 “투기 목적으로 사놓고 단속을 안 당하려고 농업인으로 등록하면 정부 예산으로 투기를 도와주고 있는 것이냐”고 반문하며 “그건 검토해보라. 골라내야겠다”고 대통령실 참모에게 지시했다.이 대통령은 아울러 현행법상 농막에 화장실을 설치할 수 없어 불편하다는 여성 농민의 건의에 “좀 이상하긴 하다”고 했고, 송미령 농림축산식품부 장관은 “하반기에 농지법을 개정해 문제를 해결하겠다”고 약속했다.이 대통령은 간담회에 앞서 농원 내 복숭아 농장에서 직접 가지치기 작업을 체험했다.농원을 운영하는 박성호 씨가 “좋은 결실을 보기 위해 지금부터 내년 농사를 준비하는 것”이라며 “지금 대통령님이 하시는 일과 비슷하다”고 하자 참석자들이 크게 웃기도 했다.이 대통령은 박씨에게 “우리 농업과 농촌의 밝은 미래를 위해 투자와 지원을 아끼지 않겠다”고 화답했다고 안귀령 대통령실 부대변인이 전했다.