대통령실 “李대통령의 김진태 발언 제지는 당연… 폄훼 말아야”

“자기편 얘기만 듣겠다는 오만” 국민의힘 비판에

대통령실 “도민께 발언 기회 드린 당연한 조치”

“관권 선거라는 야당의 폄훼는 국민 통합 역행”

이미지 확대 강원 타운홀미팅 관련 브리핑하는 강유정 대변인 강유정 대통령실 대변인이 14일 용산 대통령실에서 지난 12일 강원도 춘천에서 진행된 강원 타운홀미팅 관련 브리핑을 하고 있다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 지난 12일 강원 타운홀 미팅에서 국민의힘 소속 김진태 강원지사의 발언을 제지한 데 대해 대통령실은 “도민들께 발언 기회를 드린 당연한 조치”라고 설명했다. 국민의힘이 이 대통령의 타운홀 미팅을 ‘관권 선거’라고 비판한 데 대해서는 “정쟁의 소재로 삼으려는 폄훼”라고 반박했다.강유정 대통령실 대변인은 14일 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 이같이 밝히며 “대통령 이하 공직자들은 도민들의 발언을 경청하는 게 마땅하다”고 강조했다.이 대통령이 김 지사의 발언을 차단했다는 지적에 대해선 “이 대통령은 이미 지난 8월 1일, 전국 17개 시도지사간담회를 통해 지역 현안을 청취했고 각 부처 장관들에게 후속 조치 마련도 지시해 놓았다”며 “도지사를 비롯한 지자체장들은 언제든 주민들의 의견을 청취할 수 있다”고 했다.강 대변인은 “국민과 소통하며 직접 민주주의를 실천하는 건 이재명 대통령의 오랜 정치 철학이자 국민주권 정부의 확고한 국정 운영 원칙”이라고 강조했다. 그러면서 “국민 목소리를 우선하는 대통령의 당부를 관권 선거로 호도하고 정쟁 소재로 삼으려는 일부 야당의 폄훼는 국민 통합에 역행한다는 사실을 주지하기 바란다”고 했다.앞서 이 대통령은 12일 강원 춘천에서 열린 타운홀 미팅에서 김 지사가 발언을 하려 하자 “도민 얘기 듣는 자리”라며 제지했다. 이 대통령은 “김 지사님 말씀 들으면 좋은데 오늘 자리의 취지는 그게 아니다”라며 “꼭 강원도 입장에서 할 말이 있으면 대통령실로 따로 문서를 보내주면 제가 한 번 보겠다”고 말했다.이에 박성훈 국민의힘 수석대변인은 지난 13일 “철저히 자기편 얘기만 듣겠다는 오만과 독선”이라며 “이 대통령은 관권 선거를 당장 중단하라”고 촉구했다.박기석 기자