“이 대통령 잘한다” 56%…3주 연속 상승

‘임금체불 근절’ 등 민생 행보 영향

민주당 지지율 44.6%…2.1%p 하락

이미지 확대 발언 듣는 이재명 대통령 이재명 대통령이 5일 인천 송도 컨벤시아에서 열린 바이오 혁신 토론회에서 참석자의 발언을 듣고 있다. 2025.9.5 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행에 대한 지지율이 3주 연속 상승해 50% 중반대로 회복했다는 여론조사 결과가 8일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 진행해 이날 발표한 여론조사 결과에 따르면, 이 대통령의 국정 수행 지지도는 전주 대비 2.4%포인트(p) 상승한 56.0%로 나타났다.부정 평가는 3.1%p 하락한 39.2%로, 긍정 평가와 부정 평가 간 격차는 오차범위 밖인 16.8%p로 전주(11.3%p) 대비 벌어졌다. ‘잘 모름’은 4.8%.였다.리얼미터는 이 대통령 지지율이 7월 5주차에 63.3%를 기록한 이후 세법개정안 추진과 조국 전 조국혁신당 대표 사면 논란 등을 거치며 2주 연속 하락해 51.1%로 최저치를 기록했다고 설명했다.그러다 지난달 24일 한미 정상회담을 계기로 반등해 3주 연속 상승하며 약 4주 만에 50% 중반대를 회복했다.리얼미터는 강릉 가뭄 재난 사태 선포와 임금 체불 중대 범죄 규정, 지역 바가지 개선 대책 지시 등 ‘민생 행보’가 긍정적으로 작용한 결과로 보인다고 평가했다.실제 긍정 평가 응답률을 날짜별로 살펴보면 임금체불 근절 대책을 발표한 지난 2일 57.3%로 2.8%p 상승한 데 이어 3일에는 59.3%까지 올랐다. 다만 조국혁신당 성 비위 논란이 일었던 4일에는 56.6%, 이어 5일 53.2%로 하락했다.정당 지지도는 더불어민주당이 44.6%로 전주 대비 2.1%p 하락했다. 국민의힘은 36.2%(0.1%p↑)로 횡보했다. 양당의 지지율 격차는 지난주 10.6%p에서 8.4%p로 소폭 좁혀졌다. 그밖에 개혁신당 4.5%(0.8%P↑), 조국혁신당 2.7%(0.2%P↑), 진보당 1.3%(0.1%P↑), 기타 정당 2.0%(0.6%P↑), 무당층 8.6%(0.2%P↑)순이었다.이 대통령 국정수행 지지율 조사는 지난 1~5일 전국 만 18세 이상 유권자 2519명(응답률 4.7%)을 대상으로 진행됐다. 표본오차 ±2.0%p, 95% 신뢰수준이다.정당 지지도 조사는 지난 4~5일 유권자 1005명(응답률 4.2%)에게 물었다. 표본오차 ±3.1%p, 95% 신뢰수준이다. 두 조사 모두 무선 100% RDD 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.김소라 기자