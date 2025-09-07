대한매일상회 바로가기
대통령실 “美구금 한국인 근로자 석방교섭 마무리…전세기 준비”

신진호 기자
신진호 기자
수정 2025-09-07 16:47
입력 2025-09-07 16:18
정부조직 개편안을 최종적으로 논의하기 위해 7일서울 삼청동 국무총리 공관에서 고위당정협의회를 열었다. 김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표, 김병기 원내대표, 강훈식 대통령 비서실장 등 참석자들이 회의에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2025.9.7 이지훈 기자
정부조직 개편안을 최종적으로 논의하기 위해 7일서울 삼청동 국무총리 공관에서 고위당정협의회를 열었다. 김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표, 김병기 원내대표, 강훈식 대통령 비서실장 등 참석자들이 회의에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2025.9.7 이지훈 기자

대통령실과 정부가 미국 이민 당국에 체포·구금된 한국인 근로자 300여명의 석방 교섭을 마무리했다고 밝혔다.


대통령실과 정부가 미국 이민 당국에 체포·구금된 한국인 근로자 300여명의 석방 교섭을 마무리했다고 밝혔다.

강훈식 대통령 비서실장은 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 300여명이 이민 당국에 체포된 사건과 관련해 7일 “관련 부처와 경제단체, 기업의 신속한 대응 결과 구금된 근로자의 석방 교섭이 마무리됐다”고 밝혔다.

강 실장은 이날 서울 총리공관에서 열린 고위 당정협의회 모두발언에서 이같이 언급한 뒤 “다만 아직 행정적 절차가 남아있다”며 “절차가 마무리되는 대로 전세기가 우리 국민 여러분을 모시러 출발할 것”이라고 전했다.
그는 “국민이 안전하게 돌아올 때까지 정부는 긴장의 끈을 놓지 않고 책임 있게 대응하겠다”며 “유사사례 방지를 위해 대미 프로젝트 관련 출장자의 비자 체계 점검·개선 방안을 추진하겠다”고 말했다.

신진호 기자
