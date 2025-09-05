이 대통령, 8일 여야 대표 회동… 장동혁과 단독 회동도

장 대표의 ‘단독 회동’ 요구 수용

특별 의제 없이 자유롭게 진행

이미지 확대 이재명 대통령, 오는 8일 여야 대표와 회동 브리핑 김병욱 정무비서관이 5일 서울 용산 대통령실 청사에서 오는 8일 이재명 대통령, 여야 대표와 회동 관련 브리핑을 하고 있다.

뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 오는 8일 대통령실에서 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표와 오찬 회동을 한다. 이어 장 대표와는 별도로 단독 회동도 진행한다.김병욱 대통령실 정무비서관은 5일 브리핑을 통해 “이 대통령은 국정 현안에 대한 허심탄회한 의견 교환을 위해 여야 대표와 회동한다”며 이같이 밝혔다. 민주당과 국민의힘에서는 당 대표 외에 대변인과 대표 비서실장이 참석하며, 대통령실에서는 강훈식 비서실장과 우상호 정무수석이 배석한다.앞서 장 대표는 이 대통령의 여야 지도부 회동 제안에 ‘대통령과의 단독 회동’을 조건으로 내세웠는데, 이 대통령이 이를 수용한 모양새다. 김 비서관은 “장 대표 취임 이후에 우 수석이 축하 난을 전달할 때 대통령이 만나고 싶다는 의사를 전달했고, 대통령도 방미 이후에 서울공항에 귀국하자마자 우 수석에게 장 대표와의 만남에 대해 말했다”며 “그 연장선상에서 모임을 추진해왔다”고 말했다.이 대통령과 여야 대표 간 회동 및 장 대표와의 단독 회동은 특별한 의제는 정하지 않고 자유롭게 진행될 예정이라고 김 비서관은 설명했다. 김 비서관은 “대통령실은 이번 만남이 국정 운영에 있어서 협치와 소통을 강화하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.이 대통령이 여야 지도부와 회동하는 것은 지난 6월 22일 이후 두 달여 만이다. 이 대통령은 당시 김병기 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표, 김용태 국민의힘 비상대책위원장 및 송언석 원내대표와 105분 간 오찬 회동을 했다.박기석 기자