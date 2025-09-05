이 대통령, 8일 여야 대표 회동… 장동혁과 단독 회동도

장 대표의 ‘단독 회동’ 요구 수용
특별 의제 없이 자유롭게 진행
이재명 대통령이 오는 8일 대통령실에서 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표와 오찬 회동을 한다. 이어 장 대표와는 별도로 단독 회동도 진행한다.
김병욱 대통령실 정무비서관은 5일 브리핑을 통해 “이 대통령은 국정 현안에 대한 허심탄회한 의견 교환을 위해 여야 대표와 회동한다”며 이같이 밝혔다. 민주당과 국민의힘에서는 당 대표 외에 대변인과 대표 비서실장이 참석하며, 대통령실에서는 강훈식 비서실장과 우상호 정무수석이 배석한다.
앞서 장 대표는 이 대통령의 여야 지도부 회동 제안에 ‘대통령과의 단독 회동’을 조건으로 내세웠는데, 이 대통령이 이를 수용한 모양새다. 김 비서관은 “장 대표 취임 이후에 우 수석이 축하 난을 전달할 때 대통령이 만나고 싶다는 의사를 전달했고, 대통령도 방미 이후에 서울공항에 귀국하자마자 우 수석에게 장 대표와의 만남에 대해 말했다”며 “그 연장선상에서 모임을 추진해왔다”고 말했다.
이 대통령과 여야 대표 간 회동 및 장 대표와의 단독 회동은 특별한 의제는 정하지 않고 자유롭게 진행될 예정이라고 김 비서관은 설명했다. 김 비서관은 “대통령실은 이번 만남이 국정 운영에 있어서 협치와 소통을 강화하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.
이 대통령이 여야 지도부와 회동하는 것은 지난 6월 22일 이후 두 달여 만이다. 이 대통령은 당시 김병기 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표, 김용태 국민의힘 비상대책위원장 및 송언석 원내대표와 105분 간 오찬 회동을 했다.
박기석 기자
