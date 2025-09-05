이 대통령 “외국인 노동자 부당대우·임금체불 실태조사 하라”

李 대통령 “외국인 노동자 지원대책 마련하라”

이재명 대통령이 5일 외국인 노동자에 대한 부당 대우와 임금 체불 사례에 대해 실태 조사와 체계적 보고를 지시했다.이 대통령은 이날 수석급 회의에서 이같이 밝혔다고 강유정 대통령실 대변인이 브리핑을 통해 전했다. 이어 이 대통령은 “통상 국가에서 문화 국가로 변모한 대한민국의 국가 위상에 걸맞게 한국에 머무는 외국인이 부당한 대우를 받아서는 안 된다”며 “이에 대해 지원 대책이 마련돼야 하고 그 방안을 마련해 제출하라”고 지시했다고 한다.이 대통령은 전날 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 통화에서 후렐수흐 대통령이 한국에 머무는 자국민에 대해 특별히 신경 써준 데 대해 사의를 표명한 것을 듣고 외국인 노동자 문제를 지적하게 됐다고 강 대변인은 설명했다. 강 대변인은 “이 대통령이 이제는 우리가 과거에 수혜를 입던 국가가 아니라 기여, 공여하는 국가가 됐다는 자각이 들었다고 말했다”고 전했다.앞서 이 대통령은 외국인 노동자에 대한 부당 대우와 임금 체불 문제를 여러 차례 지적해왔다. 이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 이 “(외국인 노동자들) 강제 출국당하면 영영 (임금을) 떼먹을 수 있으니 일부러 그런다고 한다”며 “임금 떼먹힌 외국인 노동자는 출국을 보류해주고, 돈 받을 때까지 기회를 주는 것도 검토하라”고 주문했다.아울러 이 대통령은 지난 7월 외국인 노동자가 묶인 채 지게차로 들어 올려지는 영상이 퍼지자 소셜미디어에 “소수자, 약자에 대한 용납할 수 없는 폭력이자 명백한 인권유린”이라며 강도 높게 비판한 바 있다.박기석 기자