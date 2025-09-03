정치 대통령 [포토] 김혜경 여사, 키아프 전시장 관람 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2025/09/03/20250903800005 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-03 14:26 입력 2025-09-03 13:41 1/ 8 이미지 확대 작품 관람하는 김혜경 여사김혜경 여사가 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 키아프 서울(Kiaf SEOUL)에서 전시된 작품들을 관람하고 있다. 2025.9.3 공동취재 이미지 확대 김혜경 여사, 키아프 서울 전시 관람김혜경 여사가 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 키아프 서울(Kiaf SEOUL)에서 전시된 작품들을 관람하고 있다. 2025.9.3 공동취재 이미지 확대 키아프 서울 전시 작품 관람하는 김혜경 여사김혜경 여사가 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 키아프 서울(Kiaf SEOUL)에서 전시된 작품들을 관람하고 있다. 2025.9.3 공동취재 이미지 확대 작품 관람하는 김혜경 여사김혜경 여사가 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 키아프 서울(Kiaf SEOUL)에서 전시된 작품들을 관람하고 있다. 2025.9.3 공동취재 이미지 확대 ‘프리즈 서울 2025’서 작품 관람하는 김혜경 여사이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘프리즈 서울 2025’ VIP 프리뷰 데이에서 작품 관람을 하고 있다. 2025.9.3 공동취재 이미지 확대 작품 둘러보는 김혜경 여사이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘프리즈 서울 2025’ VIP 프리뷰 데이에서 작품 관람을 하고 있다. 2025.9.3 연합뉴스 이미지 확대 인사 나누는 김혜경 여사와 오세훈 시장이재명 대통령의 부인 김혜경 여사와 오세훈 서울시장이 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘프리즈 서울 2025’ VIP 프리뷰 데이에서 인사를 나누고 있다. 2025.9.3 공동취재 이미지 확대 키아프 서울 찾은 김혜경 여사이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 키아프 서울을 찾아 전시장을 둘러보고 있다. 2025.9.3 공동취재 김혜경 여사가 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 키아프 서울(Kiaf SEOUL)에서 전시된 작품들을 관람하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지