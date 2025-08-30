정치 대통령 [포토] 이재명 대통령, 강릉 가뭄 현장 점검 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2025/08/30/20250830800004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-30 17:39 입력 2025-08-30 17:39 1/ 5 이미지 확대 이재명 대통령이 30일 강원 강릉시 성산면 오봉저수지를 방문해 가뭄 대응 추진 상황을 점검하고 있다. 2025.8.30 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령이 30일 강원 강릉시 성산면 오봉저수지를 방문해 윤호중 행정안전부 장관, 김진태 강원도지사 등과 함께 가뭄 상황을 점검하며 이동하고 있다. 2025.8.30 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령이 30일 강원 강릉시 성산면 오봉저수지를 방문해 윤호중 행정안전부 장관, 김진태 강원도지사 등과 함께 가뭄 상황 점검을 마친 뒤 이동하고 있다. 2025.8.30 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령이 30일 강원 강릉시청 재난안전상황실에서 열린 가뭄 대책 회의에서 발언하고 있다. 2025.8.30 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령이 30일 강원 강릉시청 재난안전상황실에서 열린 가뭄 대책 회의에서 발언하고 있다. 2025.8.30 대통령실통신사진기자단 이재명 대통령이 30일 강원 강릉시 성산면 오봉저수지를 방문해 가뭄 대응 추진 상황을 점검하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지