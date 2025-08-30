李대통령, ‘최악 가뭄’ 강릉에 ‘재난 사태’ 선포 지시

국가소방동원령 발령도 지시
“피해 최소화 위해 가용자원 총동원”
이재명 대통령은 최악의 가뭄에 직면한 강원도 강릉 지역에 대해 “관계 부처에 즉각적인 재난 사태 선포를 지시했다”고 강유정 대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.
이 대통령은 30일 강릉에서 가뭄 대책 회의를 주재하고 강릉 지역 주요 수원지인 오봉저수지를 찾은 뒤 이같이 지시했다.
이 대통령은 강릉의 가뭄 지역에 대한 국가소방동원령 발령도 지시했다.
강 대변인은 “행정안전부는 범정부 차원의 총력 대응을 위해 30일 오후 7시부로 강원 강릉시 일원에 재난 사태를 선포할 예정”이라며 “소방 탱크 차량 50대를 지원해 하루 약 2000톤을 추가 급수할 예정”이라고 전했다.
이 대통령은 “가뭄 피해를 최소화하기 위해 정부가 가용한 모든 자원을 총동원해 주민 불편을 최소화하라”고 지시했다.
또 “식수 확보를 위해 전국적인 지원이 필요한 만큼 여유가 있는 지자체에서 공동체 의식을 갖고 도와달라”고 당부했다.
강릉의 최근 6개월 강수량은 평년의 절반 수준에 그쳤다. 강릉 생활용수의 87%를 공급하는 오봉저수지의 저수율은 전날 15.7%(평년 71.0%)로 역대 최저치를 기록했다.
재난 사태는 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 피해 최소화를 위해 선포하는 긴급 조치다.
조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지