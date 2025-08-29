정치 대통령 [포토] ‘기립박수 받으며 입장’ 이재명 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2025/08/29/20250829500166 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-29 13:37 입력 2025-08-29 13:37 1/ 3 이미지 확대 이재명 대통령, 국무위원 기립박수 받으며 입장이재명 대통령이 29일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 임시 국무회의에 국무위원들의 기립박수를 받으며 입장하고 있다. 2025.8.29 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 구윤철 경제부총리와 인사이재명 대통령이 29일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 임시 국무회의에 입장하며 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 인사하고 있다. 2025.8.29 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 국무위원 기립박수 받으며 입장이재명 대통령이 29일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 임시 국무회의에 국무위원들의 기립박수를 받으며 입장하고 있다. 2025.8.29 연합뉴스 이재명 대통령이 29일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 임시 국무회의에 국무위원들의 기립박수를 받으며 입장하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지