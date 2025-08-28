李 “美 조선업 부활, 양국 윈윈”

3박 6일 미일 연쇄 순방 마무리

이미지 확대 이재명 대통령이 26일(현지시간) 미국 필라델피아 한화 필리조선소에서 열린 ‘스테이브 오브 메인’(State of Maine)호 명명식에서 축사를 하고 있다. 스테이브 오브 메인호는 지난해 12월 한화그룹이 최초로 미국 현지에서 인수한 필리조선소에서 처음으로 완성한 배다. 이 대통령은 이 행사를 끝으로 3박 6일 순방 일정을 마치고 28일 새벽 귀국했다.

필라델피아 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 26일(현지시간) 미국 필라델피아 한화필리조선소를 방문해 한미 양국 간 조선 협력 의지를 강조했다. 조선소 현장 시찰을 마치고 기념 촬영을 하고 있는 이 대통령과 참석자들. 왼쪽부터 데이비드 김 한화필리조선소 대표, 조현 외교부 장관, 조슈아 셔피로 펜실베이니아 주지사, 이 대통령, 김동관 한화그룹 부회장, 김정관 산업통상자원부 장관.

필라델피아 뉴시스

이미지 확대 이재명 대통령이 26일(현지시간) 미국 필라델피아 한화필리조선소를 방문해 한미 양국 간 조선 협력 의지를 강조했다. 이 대통령이 방명록에 남긴 서명.

필라델피아 뉴시스

2025-08-28 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 26일(현지시간) “한화 필리조선소를 통해 72년 역사의 한미동맹은 안보동맹·경제동맹·기술동맹이 합쳐진 미래형 포괄적 전략동맹의 새 장을 열게 될 것”이라고 강조했다. 한미 조선 협력 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트’를 통해 한미동맹 강화 의지를 강조한 것이다. 3박 6일 일본과 미국 방문 일정을 마친 이 대통령은 28일 새벽 귀국했다.이 대통령은 이날 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 한화 필리조선소에서 미국 해양청이 발주한 국가안보다목적선(NSMV) ‘스테이트 오브 메인’호의 명명식에 참석해 이같이 연설했다. 이 대통령은 “대한민국의 조선업이 미국 해양 안보를 강화하고 미국 조선업의 부활에 기여하는 새로운 도전의 길에 나서게 된다”며 “동맹국의 대통령으로서 대단히 기쁘게 생각한다”고 말했다.이 대통령은 “제가 트럼프 대통령께 제안한 ‘미국의 조선업을 다시 위대하게 만드는 프로젝트’는 단지 거대한 군함과 최첨단 선박을 건조하겠다는 비전만이 아니다”라며 “사라진 꿈을 회복하겠다는 거대한 비전”이라고 설명했다.이 대통령은 한화가 필리조선소를 인수한 뒤 미국 견습생들이 이곳으로 모이고 있다는 점을 언급하며 한국이 미국 경제와 고용 부문에 도움이 되고 있다는 점을 강조했다. 또 “필리조선소는 최첨단 선박 기술을 보여 주는 미국 최고의 조선소로 거듭날 것”이라며 “미국 해안벨트 곳곳에서 조선업이 다시 살아날 것”이라고 했다. 이 대통령은 “(양국 조선업이) 더불어 도약하는 ‘윈윈’의 성과를 만들어 낼 것”이라고도 했다.필리조선소는 1801년 미국 해군 조선소로 지어졌으며 1997년 민영조선소로 바뀌었다. 지난해 12월 한화그룹이 1억 달러(약 1400억원)를 투자해 인수했다. 한국의 조선 기업이 미국 현지 조선소를 인수한 건 처음이다.이날 명명된 ‘스테이트 오브 메인’호는 한화 필리조선소 체제에서 처음으로 완성된 선박이다. 한화 필리조선소는 미 해양청이 발주받아 한 척당 3억 달러(4200억원) 규모로 모두 5척의 NSMV를 건조할 예정이다. 이 선박은 평시에는 해양대 사관생도들의 훈련용으로, 비상시에는 재난 대응 및 구조 임무를 수행하는 다목적선으로 활용된다.이 대통령은 이어진 현장 시찰에서 함께한 미 정부 인사들에게 한국 기업의 투자가 원활히 진행되고 미국 내 사업 운영에 차질이 없도록 제도적 지원을 다해 줄 것을 요청했다. 이 대통령은 이날 필리조선소 방문을 끝으로 3박 6일의 미국·일본 정상회담 일정을 모두 마무리했다.한편 한미 정상회담을 앞두고 정부는 미국 측에 자동차 관세율을 낮춰 달라고 요청했으나, 미국이 거부한 것으로 알려졌다. 김정관 산업통상자원부 장관은 지난 22일 하워드 러트닉 미 상무부 장관을 만나 지난달 관세 협상에서 15%로 합의했던 자동차 관세율을 12.5%로 낮춰 달라고 거듭 요청한 것으로 전해졌다.한국은 그동안 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 관세를 적용받지 않아 2.5%가 적용된 일본·유럽연합(EU)보다 대미 자동차 수출에서 가격 경쟁력을 가지고 있었다. 하지만 트럼프 행정부의 무역협상 결과 일본·EU와 같은 15%의 품목관세를 적용받게 됐다. 한국은 지난달 협상 당시에도 12.5%를 주장했으나 미측은 15%를 하한선으로 주장하며 완강히 거부했다. 이번에도 미측은 같은 태도를 유지한 것으로 전해졌다.김 장관은 또 러트닉 장관에게 인하된 자동차 관세율을 되도록 빨리 확정해 달라고 요청했다. 이에 대해 미국 측은 한미가 합의한 3500억 달러(486조원) 규모의 대미 투자 펀드 등 한국의 관세 합의 이행 상황을 보면서 검토하겠다고 언급한 것으로 전해졌다.이와 관련, 도널드 트럼프 미국 대통령은 26일(현지시간) 백악관에서 열린 국무회의에서 그간 타결된 무역 협상을 거론하던 중 “한국과 (협상에) 문제가 있었다고 들었다. 그러나 어제 (이 대통령을) 만났고 해결됐다”고 말했다. 이어 “우리가 (무언가를) 추가로 한 게 아니다. (원래 맺은 것과) 같은 합의를 한 것이다. 그(이 대통령)는 합의를 지켰다”고 덧붙였다.필라델피아 김진아·세종 이주원 기자·워싱턴 임주형 특파원