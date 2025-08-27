“한미 정상회담 잘했다” 53.1%…60.7%는 “성과 있었다”

“가장 큰 성과는 조선업·제조업 등 경제 협력 확대”

이미지 확대 이재명 대통령, 트럼프 대통령 집무실에서 악수 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한미 정상회담뒤 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하며 미소짓고 있다. 2025.8.26 공동취재

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민 절반 이상이 지난 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 열린 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미 대통령의 첫 정상회담을 긍정적으로 평가한다는 여론조사 결과가 27일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 전날 전국 만 18세 이상 남녀 507명을 대상으로 실시한 조사 결과에 따르면 응답자의 53.1%이 한미 정상회담에 대해 ‘잘했다’고 평가했다. 구체적으로 “매우 잘했음”이 37.6%, “잘한 편”이 15.6%으로 집계됐다.한미 정상회담을 부정적으로 평가한 응답자는 41.5%로, 긍정 평가가 부정 평가를 오차 범위 밖인 11.6%포인트 많았다. “잘 모름”이라고 응답한 사람은 5.4%였다.지역별로는 광주·전라(66.3%)와 경기·인천(57.5%) 지역에서 긍정 평가가 특히 높았다. 반면 서울(긍정 45.9%·부정 46.6%)과 대전·충청·세종(긍정 48.9%·부정 48.3%), 대구·경북(긍정 47.0%·부정 44.0%)에서는 긍정 평가와 부정 평가가 팽팽하게 맞섰다.연령별로는 40대(67.5%)와 50대(67.8%)에서 긍정 평가가 높았던 반면 18~29세(58.8%)에서는 전 연령대 중 가장 높은 부정 평가 비율을 보였다. 70세 이상(긍정 37.8%·부정 46.8%)에서도 부정 평가가 우세했다.이념 성향에 따라서도 평가가 엇갈려 진보층에서는 긍정 평가가 87.8%로 압도적이었던 반면 보수층은 66.4%가 부정적으로 평가했다.또 응답자의 60.7%는 이번 정상회담에 대해 “성과가 있었다”고 평가해 “성과가 없다”(34.6%)는 응답을 크게 앞섰다.구체적으로는 ‘조선업·제조업 등 경제 협력 확대’(18.0%)가 가장 큰 성과로 꼽혔다. 이어 ‘양국 정상 간의 개인적 신뢰 구축’(14.0%), ‘북미 대화 및 한반도 평화 프로세스 진전’(13.9%), ‘한미일 동맹 간 협력 강화’(10.5%), ‘방위비 분담금 및 주한미군 문제 협상’(4.3%) 순이었다.이번 조사는 무선(100%) 전화 RDD 자동응답(ARS) 조사 방식으로 실시됐다. 전체 응답률은 5.3%이었으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.김소라 기자