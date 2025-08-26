“그 펜 제발 팔아주세요” 아우성…“주문 불가” 李 대통령 펜 뭐길래

한미 정상회담서 李 대통령 사용한 펜
“나이스 펜” 칭찬에 트럼프에 선물
펜 제작 업체 “한달 반 동안 수작업”
“이재명 대통령의 펜 사고 싶습니다. 모델명이라도 알 수 있을까요?”
이 대통령이 25일(현지시간) 한미 정상회담에서 사용한 뒤 도널드 트럼프 미국 대통령에게 선물한 펜이 화제를 모으고 있다. 해당 펜을 제작한 업체에는 “나도 사고 싶다”는 문의가 쏟아지고 있지만, 해당 제품은 ‘단 하나’뿐인 제품으로 구매하고 싶어도 구매할 수 없는 상황이다.
26일 수제 만년필 제작업체 ‘제나일’에 따르면 정상회담에서 이 대통령이 방명록에 서명할 때 사용한 펜은 제나일이 대통령실의 의뢰를 받아 약 한달 반 동안 만든 제품이다.
대통령실은 제나일에 모나미의 네임펜이 들어갈 수 있는 펜 케이스를 제작해달라고 요청했다. 가벼운 무게에 봉황과 태극 문양을 각인해달라는 특별 주문도 있었다.
이에 제나일은 시중에 판매 중인 모나미 네임펜의 펜심을 다듬고 정성스런 수작업을 거쳐 지난달 중순 완성된 펜을 대통령실에 전달했다.
이 대통령은 정상회담 말미에 방명록을 작성하면서 해당 펜을 사용했다. 이어 트럼프 대통령이 펜에 관심을 보이며 “도로 가져갈 것이냐”라고 물었고, 이 대통령은 트럼프 대통령에게 가져가도 좋다는 제스처를 취했다. 트럼프 대통령은 펜을 살펴보며 “좋은 펜”(nice pen)이라며 칭찬을 늘어놓았다.
이날 증시에서는 ‘트럼프의 극찬을 받았다’며 모나미의 주가가 상한가를 기록했다.
모나미 상한가…펜 제작업체 주문 폭주정상회담에서 이 대통령의 펜이 주목을 받자 펜을 제작한 제나일에도 관심이 쏠렸다. 이날 제나일 홈페이지 게시판에는 이 대통령의 펜을 구입하고 싶다는 문의 글이 수십건 쏟아졌다. 다만 제나일 측은 해당 펜이 대통령실의 주문을 받아 특별 주문한 것으로, 판매는 물론 가격 책정조차 어렵다는 입장이다.
이날 제나일 홈페이지에서는 만년필과 수성펜 등 모든 제품의 주문이 불가한 상황이다. 제품 주문 및 문의가 폭주하자 주문 창을 잠시 닫아둔 것으로 전해졌다.
제나일은 앞서 문재인 전 대통령과도 인연을 맺은 바 있다. 문 전 대통령은 재임 시절 여야 5당 원내대표와 블랙리스트 피해 예술인 등에게 제나일의 제품을 선물로 건넸다.
트럼프 대통령과도 ‘구면’이다. 트럼프 대통령은 2019년 방한 당시 제나일의 만년필로 방명록에 서명했다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지