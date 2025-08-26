대통령실 “김정은 APEC 초청, 트럼프 참석 여부와 연동될 듯”

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 당 중앙위원회 본부청사에서 열린 해외작전부대 국가표창수여식 연설에서 “30~40대 군관들이 적화점을 몸으로 막고 자폭의 길을 택한 사실은 강한 충격을 주었다”고 말했다고 조선중앙TV가 22일 보도했다. 조선중앙TV 화면 2025.8.22 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 정상회담을 하고 있다. 워싱턴DC 연합뉴스

이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령을 올가을 열리는 APEC 정상회의에 초청한 뒤 가능하면 김정은 위원장과의 만남도 추진해 보자고 권한 것으로 전해졌다.25일(현지시간) 강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 미국 워싱턴DC 프레스센터에서 브리핑을 통해 “오늘 이재명 대통령은 트럼프와 애초 예상보다 긴 정상회담을 가졌다”라며 이같이 밝혔다.강 대변인은 “예정보다 길게 진행된 오찬 회의를 아쉬워하며 마친 트럼프 대통령은 대단한 진전, 대단한 사람들, 대단한 협상이었다면서 이 대통령과 기분 좋게 인사를 나눴다”고 밝혔다.이어 “트럼프 대통령은 이 대통령에게 김정은 북한 국무위원장과 만난 얘기를 자세히 들려주기도 했다”며 “자신이 잠시 대통령직을 하지 않는 사이 북핵 위험이 훨씬 더 커졌음을 강조하면서 중국과 북한과 관계 북한과 러시아 관계에 대한 이 대통령의 생각을 묻기도 했다”고 말했다.또한 “이 대통령은 트럼프 대통령을 올가을 열리는 APEC 정상회의에 초청했고, 가능하면 김정은 위원장과의 만남도 추진해 보자고 권했다”며 “이에 트럼프 대통령은 매우 슬기로운 제안이라고 평가하면서 이 대통령의 제안을 여러 차례 치켜세웠다”고 밝혔다.강 대변인은 “시종일관 화기애애한 분위기 속에서 진행된 오늘 회담은 양 정상이 서로에 대한 호감과 신뢰를 쌓는 시간이었다”라며 “트럼프 대통령은 이 대통령에게 현재 한국 정치적 상황에 관해 묻고, 교역 및 관세 협상에 대한 간단한 점검을 했다. 이어 두 정상은 미국 조선업의 현재와 미래에 대해 얘기했다”고 밝혔다.그러면서 “트럼프 대통령은 이 대통령을 향해 당신은 전사다. 미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 거란 말로 여러 사람 앞에서 여러 차례 친밀감을 강조했다”며 “또한 당신은 위대한 사람이고 위대한 지도자. 한국은 당신과 함께 더 높은 곳에서 놀라운 미래를 갖게 될 것. 난 언제나 당신과 함께 있다는 메시지를 직접 써서 이 대통령에게 전달하기도 했다”고 전했다.이어 “이 대통령은 트럼프 대통령에게 우리 둘은 비슷한 배경을 갖고 있다며 과거 암살 위협으로 목숨을 잃을 뻔한 상황을 언급했다”며 “트럼프 대통령은 깊이 공감하면서 상세한 얘기를 나눴다”고 덧붙였다.이날 이 대통령은 25일(현지시간) 오후 12시 43분쯤부터 미국 워싱턴DC 백악관에서 소인수 회담을 진행한 데 이어 오후 4시 3분쯤까지 확대회담을 이어가며 총 2시간 20분 정도 정상회담을 가졌다.하승연 기자