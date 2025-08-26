李 “주한미군 유연화 쉽게 동의 어려워… 미래형 전략화는 필요”

기내 간담회-안보·관세

25일(현지시간) 예정된 한미 정상회담을 앞두고 이재명 대통령은 “과거보다는 많이 어려워진 게 객관적인 사실”이라고 말했다. 정상회담 의제로 예상된 ‘동맹 현대화’ 요구뿐 아니라 지난달 타결된 한미 관세 협상 관련 후속 요구까지 미국에서 나오자 어려움을 토로한 것이다.이 대통령은 24일 미국 워싱턴DC로 향하는 공군1호기에서 수행 기자단에 “지금은 과할 만큼 자국 중심 시점이어서 우리도 국익을 지키기 위해 과거보다 몇 배 더 노력이 필요한 것 같다”며 이같이 말했다.이 대통령은 미국의 쌀·소고기 등 농축산물 수입 확대 요구에 대해 “일단 한 합의를 그렇게 뒤집거나 바꾸는 건 그리 바람직하지 않다”고 선을 그었다. 미측의 대중 견제 등 주한미군 역할 재조정 요구를 비롯한 ‘동맹 현대화’ 문제와 관련해선 “(주한미군) 유연화에 대한 요구가 있는 건 사실이지만 또 쉽게 동의하기 어려운 문제”라면서도 “주한미군의 미래형 전략화는 필요하다”고 강조했다.이 대통령은 “최종적으로는 (양국이) 현실적이고도 합리적인 결론에 이르게 될 것”이라면서도 “그 과정이 매우 힘든 건 분명하다”고 밝혔다. 이 대통령은 “(미측이) 대화도 그리 무리는 하지 않을 것으로 기대한다”고 전망했다. 앞서 관세 협상 타결 이후 미국에선 쌀과 소고기 추가 개방, 검역 완화 등을 요구할 가능성이 제기됐다. 아울러 미국에 투자하기로 한 3500억 달러(약 486조원)의 운영 등을 두고도 양국은 시각차를 보였다.이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령의 독특한 회담 스타일에 대비해 어떤 준비를 했는지 묻자 “트럼프 대통령은 자신이 어떤 방식으로 협상하는지 (자신의 책인) ‘거래의 기술’에 다 써 놨더라”고 밝혔다. 또 지난 23일 한일 정상회담이 길어진 데 대해선 “거의 대부분 미국과의 협상 이야기를 하느라 지연됐다”고 전했다. 이어 “제가 요청해 자신들(일본 측)과 미국의 협상 내용에 대해 좀더 구체적으로 알려 줬다”고 말했다.이 대통령은 미 일각에서 나오는 ‘친중’ 성향 지적에 대해 “외교에서 친중, 혐중이 어디 있느냐”며 “국익에 도움이 되면 가깝게 지내는 것이고 국익에 도움이 안 되면 멀리하는 것”이라고 반박했다. 한일 정상회담에서 과거사 문제 해결에 대한 진전이 없었다는 비판에는 “첫술에 배부르려 하면 체할 수 있지 않겠느냐”고 밝혔다.이번 정상회담을 앞두고 강훈식 비서실장 등 대통령실 3실장이 이례적으로 모두 방미했다. 강 실장은 이날 미국으로 입국하며 “난관이라는 표현보다는 총력을 다하고 있다는 것이 더 옳은 표현”이라고 강조했다.워싱턴 김진아 기자