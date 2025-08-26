‘반탄’ 野대표와도 대화하겠다는 李대통령… “당선된 순간 국민의 대표”

여야 협치

이미지 확대 이재명 대통령이 24일(현지 시간) 한일정상회담을 마치고 일본 도쿄에서 미국 워싱턴DC로 향하는 공군1호기에서 기내 기자간담회를 하고 있다. 2025.08.25.

뉴시스

2025-08-26 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 24일(현지시간) “여당과 좀더 가깝지만 야당은 배제해서는 안 되는 게 당연하다고 생각한다”며 “힘들더라도 대화는 당연히 해야 된다”고 말했다. 국회에서 여야 대치 정국이 계속 이어지는 가운데 대화와 협치를 강조한 것이다.이 대통령은 이날 미국 워싱턴DC로 향하는 공군1호기에서 진행된 기자간담회에서 ‘‘반탄파’(윤석열 전 대통령 탄핵 반대파)가 국민의힘 대표로 선출되더라도 대화하겠다는 생각은 유효한가’라는 질문에 이같이 답했다.이 대통령은 “탄핵에 반대하는, 그야말로 내란에 동조한 것 같은 정치인 지도 그룹이 형성되면 그냥 용인할 거냐 그 말 아닌가”라며 “정청래 (더불어민주당) 대표도 그런 고민을 했을 것 같다. 참 어려운 문제”라고 털어놨다. 그러나 이 대통령은 “일단 공식적, 법적인 야당 대표가 법적인 절차를 거쳐 선출되면 당연히 대화해야 한다”고 밝혔다.이 대통령의 말은 ‘악수는 사람과 하는 것’이라는 입장을 고수하고 있는 정 대표와는 결이 다르다. 이 대통령은 “저는 여당의 도움을 받아 여당의 입장을 가지고 대통령 선거에서 이긴 건 맞는데, 당선돼 국정을 맡는 순간부터는 여당을 대표하는 게 아니라 국민을 대표해야 한다”고 부연했다. 정 대표의 입장에 대해선 “정 대표에 대한 얘기를 제가 하는 것은 부적절하다”며 “그분은 당 대 당으로 경쟁하는 입장”이라고 했다.이런 가운데 정 대표는 이날 페이스북에 “나는 여당 대표로서 궂은일, 싸울 일을 하는 것”이라고 적으며 기존의 강경 입장을 유지했다.최근 지지율 하락세와 관련해선 “국민의힘 전당대회를 하지 않느냐. 상당 부분이 거기에 영향을 받지 않았을까 생각한다”면서도 “국정에 대해 국민들 일각에서 상당히 비판적 시각을 가진 것도 인정한다”고 밝혔다.이 대통령은 본인에게 쏟아지는 비판 문자메시지를 보고 여론을 파악하고 있다고도 했다. 이 대통령은 “‘와 대통령님, 그러실 줄 몰랐어요’ 이런 게 꽤 여러 개 오면 그거 위험한 것”이라고 했다.이 대통령은 “세금을 없애 주겠다고 하면 인기가 있지만 결국 나라 살림이 망가진다. 그렇게 할 순 없는 것”이라고도 했다. 최근 논란이 된 양도소득세 과세 기준 문제를 염두에 둔 발언으로 보인다. 한편 리얼미터가 25일 발표한 여론조사(95% 신뢰 수준에 표본 오차는 ±2.2% 포인트, 중앙선거여론조사심의위원회 참조)에 따르면 이 대통령의 8월 3주차 국정수행 지지도는 51.4%로 3주 만에 하락세를 멈췄다.워싱턴 김진아·서울 박기석 기자