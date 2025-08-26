李대통령 “북한 문제 중요… 길을 한번 만들어봐야 되지 않을까”

기내 간담회-대북 정책

이미지 확대 李대통령 영접 나온 美 부의전장 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에 도착해 영접을 나온 미국 측 애비 존스 부의전장과 악수하고 있다. 이번 방미는 ‘공식 실무 방문’인 만큼 별도 환영 행사는 진행되지 않았다. 존스 부의전장은 지난 2월 이시바 시게루 일본 총리가 방미했을 때도 의전장 대리 자격으로 영접한 바 있다.

이재명 대통령은 24일(현지시간) 대북 정책과 관련, “길을 한번 만들어 봐야 되지 않을까 싶다”고 밝혔다. 잇단 대북 유화책에도 북한이 호응하지 않는 상황에서 미국 등 주요 당사국과 함께 북한을 대화의 장으로 유도하기 위한 노력을 지속하겠다는 뜻으로 풀이된다.이 대통령은 이날 워싱턴DC로 향하는 공군1호기에서 수행 기자단과 간담회를 진행하며 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 정상회담에서 북한과 관련해 전격적인 제안을 할 가능성을 묻는 질문에 이같이 답했다. 이 대통령은 “회담 의제는 트럼프 대통령이 제기할 수도 있고 제가 제기할 수도 있는데 제한 없이 필요한 이야기는 다 해 볼 생각”이라며 “나쁜 이야기가 아니라면 다 해 봐야 한다. 자주 있는 기회도 아니다”라고 밝혔다. 그러면서 “북한 문제는 우리에게 매우 중요한 문제”, “핵 문제든 북한 문제든 한반도의 평화와 안정에 관한 것은 대한민국 안보 문제에서 제일 중요한 것”이라고 거듭 강조했다.이 대통령은 앞서 일본 언론 인터뷰에서 비핵화 정책으로 제시한 ‘동결·축소·비핵화’의 3단계 해법에 대해 “이재명 정부의 기본적인 해결 방안이 당연히 한반도 비핵화로 가야 한다”면서도 “이게 당장 일거에 실현 가능한 목표냐, 그게 비현실적이란 건 누구나 다 인정하지 않겠나”라고 지적했다. 오는 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 관계 전환이 이뤄질 수 있느냐는 질문에 이 대통령은 부정적 전망을 밝혔다.이 대통령은 “2018년과 상황과 구조는 비슷해 보일 수는 있으나 객관적으로 전혀 비슷하지 않고 훨씬 나쁘다”며 “불신도 매우 깊어졌고 적대감도 매우 커졌다”고 진단했다. 그러면서 “매우 어려운 상황이지만 그야말로 각고의 노력을 통해서 한반도 평화와 안정을 확보해 나가는 게 대한민국이 사는 길”이라며 “이러한 우리 입장에 대해서 주변 국가들을 총력을 다해서 설득해야 한다”고 했다.최근 김여정 북한 노동당 부부장이 이 대통령을 거론하며 ‘역사의 흐름을 바꿀 위인이 아니다’라고 비난한 것과 관련해선 “일부 표현에 너무 연연할 필요가 없다. 큰 흐름 중에 돌출 부분 정도”라며 큰 의미를 부여하지 않았다. 또 이 대통령은 “제가 위인 되기를 기대하나 보다 이 생각이 얼핏 들었다”고 농담을 하기도 했다.워싱턴 김진아 기자