우상호 “조국 사면, 李대통령 크게 피해”

정무수석 기자간담회

2025-08-22 4면

우상호 대통령실 정무수석은 21일 “정치인 특별사면으로 크게 피해 본 분은 이재명 대통령”이라고 말했다. 조국 전 조국혁신당 대표 등에 대한 사면 이후 지지율이 하락하자 사면은 대통령의 고뇌가 담긴 정치적 결단이었다는 점을 강조하며 수습에 나선 것이다.우 수석은 이날 용산 대통령실에서 기자간담회를 열고 “대통령 임기 중에 조 전 대표 사면을 피할 수 없을 것 같다는 정무적 판단을 먼저 했다”며 “취임 초기에 하는 게 어차피 한다면 가장 바람직하다 해서 사면 결정을 했다”고 말했다.이어 “정치인을 사면하게 되면 민생 사면의 빛이 바래고 지지율도 4~5% 포인트 빠질 것이다, 그것을 감수하겠느냐고 했고 (이 대통령은) 그때부터 고민에 들어가며 휴가를 가셨다”고 했다. 우 수석은 “대통령이 휴가 중에 연락이 오셔서 ‘피해가 있더라도 해야 할 일은 합시다’ 해서 결론이 났다”고 전했다.우 수석은 “이익을 위해 한 것은 아니고 피할 수 없으면 할 수밖에 없다. 그래서 고뇌 어린 결정이었다”고 덧붙였다. 우 수석은 대통령 측근, 선거법 사범 등을 제외하는 것을 원칙으로 삼았다고도 설명했다. 그러다 보니 이 대통령의 측근인 이화영 전 경기도 평화부지사가 제일 먼저 제외됐다는 것이다.우 수석은 최근 김병기 더불어민주당 원내대표를 포함해 여당 지도부가 주장하는 공공기관장 임기 제도 개선에도 힘을 실었다. 우 수석은 “국민의 세금으로 운영되는 공공기관은 국민이 선출한 대통령의 국정 철학을 일관되게 반영해야 한다는 게 다수의 여론”이라며 ﻿“특히 계엄과 대통령 탄핵의 혼란을 틈타 임명된 공공기관장에 대한 문제는 심각하게 바라봐야 한다”고 지적했다.전날 대통령실과 민주당이 수사와 기소 분리 원칙을 반영한 정부조직법 개정안을 우선 처리하기로 한 것에 대해선 “이 방안을 만찬 시작 30분 전에 이 대통령에게 보고했다”고 했다. 그러면서 “이 대통령은 ‘괜찮다’고 말했고 정청래 대표도 이 대통령에게 ‘감사하다’고 할 정도로 두 분 다 이 방안에 흡족해했다”고 밝혔다.우 수석은 “이 대통령이 순방을 마친 뒤 다음달부터는 민생 안정 경제 살리기 프로그램에 집중하기로 했다”며 “타운홀 미팅도 재개할 것”이라고 예고했다.김진아 기자