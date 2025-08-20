강훈식 “연내에 청와대로 이전… 국채 발행 검토할 수밖에 없다”

부동산 공급 조속 추진도 밝혀

인사 논란엔 “측근·실세 없어”

“특별감찰관 임명 피하지 않아”

이미지 확대 강훈식 대통령비서실장이 19일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 2025.8.19

연합뉴스

2025-08-20 5면

강훈식 대통령비서실장은 19일 대통령실의 청와대 이전 시기에 대해 “연내에 할 것”이라고 밝혔다.강 실장은 이날 용산 대통령실에서 첫 기자간담회를 열고 청와대 이전 계획에 대해 “날짜와 시간을 정해 놓은 것은 아니지만 연내에 할 것”이라고 말했다.윤석열 전 대통령이 집무실을 용산 대통령실로 옮기면서 청와대는 2022년 5월부터 시민들에게 개방돼 왔다. 하지만 이재명 대통령이 대선 기간 청와대 이전을 약속하면서 지난 1일부터 청와대 관람이 중단됐다. 이후 대통령실과 정부는 청와대 이전을 위한 보안 및 안전점검을 해 왔다.강 실장은 이진숙 전 교육부 장관·강선우 전 여성가족부 장관 후보자 낙마와 관련해서는 “측근이나 실세 인사는 없다”고 강조했다. 이러한 문제들로 이 대통령의 국정 지지율이 하락세를 보이는 것에 대해서는 “겸허하게 받아들이고 잘할 수 있는 부분에 뜻을 모아 열심히 해야겠다”고 밝혔다.강 실장은 대통령 친인척을 감시하는 역할인 특별감찰관 임명에 대해 “지지부진한 측면이 있지만 진행이 전혀 안 되는 것은 아니다”라고 밝혔다. 이어 “대통령이 말한 만큼 (임명을) 피하거나 하는 그런 상황은 아니다”라고 덧붙였다.강 실장은 또 재정지출을 통한 경기 부양 당위성을 강조하면서 국채 발행 필요성을 언급했다. 부동산 시장이 안정적으로 관리될 수 있도록 조속히 공급 방안을 발표할 계획이라고도 했다.강 실장은 한미 관세 협상과 관련해 “기업과 정부가 총력 대응해 급한 불은 껐지만 미국과 세부 조율해야 할 과제는 아직도 많이 남아 있다”며 “우리보다 먼저 미국과의 협상을 타결한 일본, 유럽연합(EU)도 유사한 상황”이라고 말했다. 그는 “미국 관세정책으로 통상 환경은 불확실성이 뉴노멀이 됐다”며 “수출을 많이 해 먹고사는 대한민국 입장에선 새로 바뀐 환경에 처하게 됐다”고 지적했다.강 실장은 남북 관계에 관해서는 “어떻게 될지 모르겠지만 우리는 북한과 잘 지내려고 하는 마음”이라며 “그게 전쟁이 필요 없는 평화의 조건이기 때문”이라고 말했다.김진아 기자