李대통령, ‘케데헌’ 감독·트와이스 만난다… K팝 미래 논의

이미지 확대 이재명 대통령이 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 2025.8.15 대통령실통신사진기자단

이미지 확대 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 한 장면. 넷플릭스 제공

이재명 대통령이 K팝 아이돌과 퇴마를 소재로 글로벌 돌풍을 일으키고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 감독과 걸그룹 트와이스 멤버들을 만난다.대통령실은 이 대통령이 20일 오후 5시 녹화방송 형태로 공개되는 아리랑 국제방송 ‘케이팝 더 넥스트 챕터’ 프로그램에 출연한다고 19일 밝혔다.‘K팝의 현재와 앞으로의 비전’을 주제로 한 방송에는 이 대통령 외에도 ‘케데헌’ 감독 매기 강과 트와이스 멤버 지효·정연, 음악 프로듀서 겸 디제이 알티(R.Tee), 음악평론가 김영대가 출연한다. 진행은 방송인 장성규가 맡는다.대통령실은 ”K팝이 쌓아온 세계적 위상과 글로벌 콘텐츠가 보여준 확장성, 새로운 가능성을 조망하고 이를 토대로 K팝이 다음 단계로 나아가기 위한 비전과 아이디어를 나누기 위한 자리“라며 ”프로그램을 통해 전해진 현장의 목소리와 통찰을 앞으로의 정책 방향 설정에 활용해 나갈 계획“이라고 말했다.이정수 기자