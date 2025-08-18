정치 대통령 김건희 여사, 구속 후 두 번째 특검 출석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2025/08/18/20250818500074 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2025-08-18 11:10 입력 2025-08-18 11:10 이미지 확대 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 탑승한 호송차량이 18일 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실이 마련된 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트로 향하고 있다. 2025.8.18 이지훈 기자 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 탑승한 호송차량이 18일 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실이 마련된 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트로 향하고 있다. 이번 조사는 김 여사가 구속된 이후 두 번째 조사로, 지난 14일 진행된 첫 번째 조사에서 김 여사는 대부분 진술을 거부하고 있는 것으로 알려졌다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지