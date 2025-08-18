김건희 여사, 구속 후 두 번째 특검 출석

이미지 확대 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 탑승한 호송차량이 18일 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실이 마련된 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트로 향하고 있다. 2025.8.18 이지훈 기자

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 탑승한 호송차량이 18일 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실이 마련된 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트로 향하고 있다.이번 조사는 김 여사가 구속된 이후 두 번째 조사로, 지난 14일 진행된 첫 번째 조사에서 김 여사는 대부분 진술을 거부하고 있는 것으로 알려졌다.이지훈 기자