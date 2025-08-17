[포토] ‘극장에 간’ 이재명 대통령 부부

1 / 8 이미지 확대 극장에 간 이재명 대통령 부부 이재명 대통령이 17일 서울 용산CGV에서 ‘독립군:끝나지 않은 전쟁’ 관람 후 시민들과 기념촬영을 하고 있다. 이 대통령은 광복 80주년을 기념해 조진웅 배우가 추천한 이 영화를 본다면서 SNS를 통해 신청한 시민들과 동반 관람을 했다. 2025.8.17 대통령실통신사진기자단

이재명 대통령이 17일 서울 용산CGV에서 ‘독립군:끝나지 않은 전쟁’ 관람 후 시민들과 기념촬영을 하고 있다.이 대통령은 광복 80주년을 기념해 조진웅 배우가 추천한 이 영화를 본다면서 SNS를 통해 신청한 시민들과 동반 관람을 했다.온라인뉴스팀